تعيين ريسيدون زينينغا منسقا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي أن هذا التعيين جاء وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2542 (2020).
وقال دوجاريك: "إن السيد زينينغا سيجلب معه خبرات متنوعة وكبيرة في دعم العمليات السياسية والوساطة، ومهارات مثبتة في إدارة عمليات السلام المعقدة، وخبرات كبيرة في العمل مع الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في حالات النزاع وما بعد النزاع. لديه خبرات تزيد عن 30 عاما في الأمم المتحدة والخدمة الدبلوماسية".
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شغل زينينغا مؤخرا منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال.