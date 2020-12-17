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تعيين ريسيدون زينينغا منسقا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 10:14     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات
تعيين ريسيدون زينينغا منسقا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

 الأمم المتحدة- قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الأربعاء إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عيّن ريسيدون زينينغا من زيمبابوي مساعدا للأمين العام ومنسقا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي أن هذا التعيين جاء وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2542 (2020).

وقال دوجاريك: "إن السيد زينينغا سيجلب معه خبرات متنوعة وكبيرة في دعم العمليات السياسية والوساطة، ومهارات مثبتة في إدارة عمليات السلام المعقدة، وخبرات كبيرة في العمل مع الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في حالات النزاع وما بعد النزاع. لديه خبرات تزيد عن 30 عاما في الأمم المتحدة والخدمة الدبلوماسية".

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شغل زينينغا مؤخرا منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال.

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تعيين ريسيدون زينينغا منسقا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 10:14     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

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