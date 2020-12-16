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الكركرات: جيش التحرير الشعبي الصحراوي يواصل استهداف مواقع جنود الإحتلال المغربي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 19:14     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرات
الكركرات: جيش التحرير الشعبي الصحراوي يواصل استهداف مواقع جنود الإحتلال المغربي

بئر لحلو (الأراضي المحررة) - أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، أن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي واصلت هجماتها لليوم 34 على التوالي، مستهدفة قواعد ومراكز تجمع قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف الجدار العسكري بمنطقة الكركرات"، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).

وذكرت الوزارة، في بيانها العسكري رقم 34، أنه "خلال يومِ أمس الثلاثاء وليلةِ البارحة قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نقاط تمركز قوات الإحتلال المغربي في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد".

ونهارَ اليوم الأربعاء، يضيف البيان، "قصف مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع قوات الاحتلال المغربي في كل من منطقة أمكلي التمات بقطاع آمكالا، و منطقة أم لكطة بقطاع المحبس، ومنطقة بنكارات بقطاع السمارة".

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كما "استهدف القصف العنيف والمكثف مواقع القوات المغربية بكل من منطقة أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس، و منطقة أَوْدَيْ لفريرينة بقطاع السمارة، و أسْبَيْخَةْ العشْ بقطاع السمارة"، حسب ذات البيان.

وذكر البيان العسكري أنه "رغم أن النظام المغربي كان ينكر وجود الحرب فإن القواعد المغربية التي تتعرض للقصف ترد بكل أسلحتها، وكان الطيران المغربي قد تدخل يوم الاثنين الماضي الموافق ل 14 ديسمبر الجاري، دون تحقيق أية نتيجة بعد تعرض جحور قوات الاحتلال لقصف عنيف بمنطقة أم أدكن بقطاع البكاري".

ويواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي دك معاقل جيش الإحتلال المغربي، الذي يتكبد الخسائر كل يوم" على طور جدار الذل و العار، منذ الثالث عشر نوفمبر الماضي بعد خرق قوات الاحتلال المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة الكركرات، جنوب غرب الصحراء الغربية في نقض صارخ للاتفاق، مما دفع بالجيش الصحراوي الى تقرير استئناف الكفاح المسلح.

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الكركرات: جيش التحرير الشعبي الصحراوي يواصل استهداف مواقع جنود الإحتلال المغربي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 19:14     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرة   شارك

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