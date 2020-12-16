مجلس الأمن يمنح الضوء الأخضر لتعيين البلغاري ملادينوف مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا

نيويورك- أعطى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الضوء الأخضر لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف والنرويجي تور وينسلاند مبعوثين جديدين للمنظمة الدولية إلى ليبيا والشرق الأوسط على التوالي، وفق ما ذكره دبلوماسيون .

ونقلت مصادر اعلامية عن الديبلوماسيين ان مجلس الأمن الدولي وافق على تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا للأمم المتحدة في ليبيا خلفا للبناني غسان سلامة. ويشغل ملادينوف منذ سنة 2015 منصب المبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط وسيخلفه النرويجي تور وينسلاند في هذا المنصب.

ويأتي تعيين ملادينوف بعد عشرة أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، لدواع صحية قبل أن يعبر عن استيائه من عدم التزام العديد من أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بقرارات كانوا هم أول من وافق عليها.

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ووفقا لدبلوماسيين، فإن تعيين شخصية أوروبية على رأس البعثة الأممية في ليبيا يعني أن منصب "منسق" البعثة سيؤول حتما إلى شخصية أفريقية .

ويشغل ملادينوف (48 عاما) منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط منذ 2015.

وسيخلفه في منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ، تور وينسلاند (68 عاما) وهو دبلوماسي نرويجي متخصص بقضايا الشرق الأوسط والذي شغل مناصب عدة في برام الله والقاهرة.