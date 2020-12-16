Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس الأمن يمنح الضوء الأخضر لتعيين البلغاري ملادينوف مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 12:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
مجلس الأمن يمنح الضوء الأخضر لتعيين البلغاري ملادينوف مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا

نيويورك- أعطى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الضوء الأخضر لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف والنرويجي تور وينسلاند مبعوثين جديدين للمنظمة الدولية إلى ليبيا والشرق الأوسط على التوالي، وفق ما ذكره دبلوماسيون .

ونقلت مصادر اعلامية عن الديبلوماسيين ان مجلس الأمن الدولي وافق على تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا للأمم المتحدة في ليبيا خلفا للبناني غسان سلامة. ويشغل ملادينوف منذ سنة 2015 منصب المبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط وسيخلفه النرويجي تور وينسلاند في هذا المنصب.

ويأتي تعيين ملادينوف بعد عشرة أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، لدواع صحية قبل أن يعبر عن استيائه من عدم التزام العديد من أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بقرارات كانوا هم أول من وافق عليها.

اقرأ أيضا :  غوتيريس يقترح مبعوثه للشرق الأوسط ممثلا له في ليبيا

ووفقا لدبلوماسيين، فإن تعيين شخصية أوروبية على رأس البعثة الأممية في ليبيا يعني أن منصب "منسق" البعثة سيؤول حتما إلى شخصية أفريقية .

ويشغل ملادينوف (48 عاما) منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط منذ 2015.

وسيخلفه في منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ، تور وينسلاند (68 عاما) وهو دبلوماسي نرويجي متخصص بقضايا الشرق الأوسط والذي شغل مناصب عدة في برام الله والقاهرة.

آخر تعديل على الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 12:57
كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس الأمن يمنح الضوء الأخضر لتعيين البلغاري ملادينوف مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 12:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.16

سقوط مروحية واستشهاد أحد أفراد طاقمها بساحل بوهارون بولاية تيبازة (وزارة الدفاع)

20.12.16

اعلامي مغربي: تطبيع المخزن مع الكيان الإسرائيلي "انتحار" والوضع "قابل للانفجار"

20.12.16

كرة القدم/ دورة اتحاد شمال إفريقيا: " نسعى لتحقيق نتيجة أحسن أمام المغرب "

20.12.16

المؤامرات التي تستهدف الجزائر لن تزعزع موقفها من القضايا العادلة

20.12.16

الذكرى ال 64 لإنشاء الإذاعة السرية: افتتاح المقر الجديد لإذاعة مستغانم

20.12.16

مجلس الأمن يمنح الضوء الأخضر لتعيين البلغاري ملادينوف مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.14

تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة

20.12.14

رحلات الإجلاء: الرعايا المعنيون ملزمون باحترام خمسة شروط

20.12.14

الذكرى 60 لقرار 1514 للأمم المتحدة : الجزائر تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

20.12.14

مؤسسة الصناعات الكهرومنزلية : العمال يجددون رفضهم للتوقف التقني عن النشاط

20.12.15

مواصلة حملة التلقيح والكشف عن فيروس كوفيد-19 ببرج باجي مختار

20.12.15

السنة الجامعية 2020-2021: إنطلاق الدروس الحضورية باحترام البروتوكول الصحي والبيداغوجي