Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس الأمن يمنح الضوء الأخضر لتعيين البلغاري ملادينوف مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 10:58     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات
مجلس الأمن يمنح الضوء الأخضر لتعيين البلغاري ملادينوف مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا

نيويورك- أعطى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الضوء الأخضر لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف والنرويجي تور وينسلاند مبعوثين جديدين للمنظمة الدولية إلى ليبيا والشرق الأوسط على التوالي، وفق ما ذكره دبلوماسيون .

ونقلت مصادر اعلامية عن الديبلوماسيين ان مجلس الأمن الدولي وافق على تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا للأمم المتحدة في ليبيا خلفا للبناني غسان سلامة. ويشغل ملادينوف منذ سنة 2015 منصب المبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط وسيخلفه النرويجي تور وينسلاند في هذا المنصب.

ويأتي تعيين ملادينوف بعد عشرة أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، لدواع صحية قبل أن يعبر عن استيائه من عدم التزام العديد من أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بقرارات كانوا هم أول من وافق عليها.

اقرأ أيضا :  غوتيريس يقترح مبعوثه للشرق الأوسط ممثلا له في ليبيا

ووفقا لدبلوماسيين، فإن تعيين شخصية أوروبية على رأس البعثة الأممية في ليبيا يعني أن منصب "منسق" البعثة سيؤول حتما إلى شخصية أفريقية .

ويشغل ملادينوف (48 عاما) منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط منذ 2015.

وسيخلفه في منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ، تور وينسلاند (68 عاما) وهو دبلوماسي نرويجي متخصص بقضايا الشرق الأوسط والذي شغل مناصب عدة في برام الله والقاهرة.

كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس الأمن يمنح الضوء الأخضر لتعيين البلغاري ملادينوف مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 10:58     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.16

جراد يدعو لأن تكون الجامعة المنطلق للمؤسسات الناشئة

20.12.16

مجلس الأمن يمنح الضوء الأخضر لتعيين البلغاري ملادينوف مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا

20.12.16

السنة الجامعية 2020- 2021 : انطلاق الدروس الحضورية باحترام البروتوكول الصحي والبيداغوجي

20.12.16

فلاحة: وضع أدوات لتطبيق خارطة الطريق 2020-2024

20.12.16

دفع الفدية، شكل من أشكال تمويل الإرهاب في منطقة الساحل

20.12.16

الرئيس تبون يعزي عائلة الفقيد المجاهد عبد الرحمان خان

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.14

رحلات الإجلاء: الرعايا المعنيون ملزمون باحترام خمسة شروط

20.12.14

تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة

20.12.14

مؤسسة الصناعات الكهرومنزلية : العمال يجددون رفضهم للتوقف التقني عن النشاط

20.12.14

الذكرى 60 لقرار 1514 للأمم المتحدة : الجزائر تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

20.12.14

المغرب يعرقل عمل المبعوثين الأمميين للصحراء الغربية

20.12.15

حملة صحية واسعة للتكفل بسكان المناطق النائية بولاية إليزي