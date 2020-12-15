الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع قوات الإحتلال المغربي

بئر لحلو (الأراضي المحررة) - واصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجماته المركزة على معاقل ونقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف الجدار العسكري بمنطقة الكركرات، حسب البيان العسكري رقم 33 الصادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

ووفقا للبيان العسكري، الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) فقد "استهدف القصف المركز لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي خلال يوم أمس و نهار اليوم مواقع متفرقة من جدار العار المغربي".

وخلال نهار اليوم الثلاثاء، يضيف ذات البيان، "قصفت وحدات الجيش الصحراوي مواقع القوات المغربية في كل من منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس، ومنطقة أودي أَصْفَ بقطاع السمارة، وقطاع تشلة".

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كما "استهدف القصف العنيف، مواقع جنود الاحتلال المغربي في منطقة روس السبطي بقطاع المحبس، و منطقة بنكارات بقطاع السمارة، و منطقة كلب النص بقطاع آوسرد"، حسب ذات البيان.

ويواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي دك معاقل قوات الإحتلال المغربي، التي تكبدت "خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات" على طور جدار الذل و العار، منذ الثالث عشر نوفمبر الماضي بعد خرق قوات الاحتلال المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة الكركرات، جنوب غرب الصحراء الغربية في نقض صارخ للاتفاق، مما دفع بالجيش الصحراوي الى تقرير استئناف الكفاح المسلح.