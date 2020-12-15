Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع قوات الإحتلال المغربي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 19:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرات
الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع قوات الإحتلال المغربي

بئر لحلو (الأراضي المحررة) - واصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجماته المركزة على معاقل ونقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف الجدار العسكري بمنطقة الكركرات، حسب البيان العسكري رقم 33 الصادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

ووفقا للبيان العسكري، الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) فقد "استهدف القصف المركز لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي خلال يوم أمس و نهار اليوم مواقع متفرقة من جدار العار المغربي".

وخلال نهار اليوم الثلاثاء، يضيف ذات البيان، "قصفت وحدات الجيش الصحراوي مواقع القوات المغربية في كل من  منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس، ومنطقة أودي أَصْفَ بقطاع السمارة، وقطاع تشلة".

إقرأ أيضا:    الجيش الصحراوي يواصل قصف مواقع الإحتلال المغربي لليوم ال32 على التوالي

كما "استهدف القصف العنيف، مواقع جنود الاحتلال المغربي في منطقة روس السبطي بقطاع المحبس، و منطقة بنكارات بقطاع السمارة، و منطقة كلب النص بقطاع آوسرد"، حسب ذات البيان.

ويواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي دك معاقل قوات الإحتلال المغربي، التي تكبدت "خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات" على طور جدار الذل و العار، منذ الثالث عشر نوفمبر الماضي بعد خرق قوات الاحتلال المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة الكركرات، جنوب غرب الصحراء الغربية في نقض صارخ للاتفاق، مما دفع بالجيش الصحراوي الى تقرير استئناف الكفاح المسلح.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع قوات الإحتلال المغربي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 19:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.15

المجلس الشعبي الوطني: استماع إلى عرض للرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر

20.12.15

رقمنة 48 خزينة ولائية بحلول فبراير

20.12.15

الرئيس تبون يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب ويؤكد إستعداده للعمل معه على توطيد العلاقات…

20.12.15

حملة صحية واسعة للتكفل بسكان المناطق النائية بولاية إليزي

20.12.15

النائب الصديق شهاب يشارك في الجولة الرابعة من مشاورات منظمة الأمم المتحدة حول الاحكام…

20.12.15

مالية: الإيرادات الجبائية المحصلة في 2018 تجاوزت 5000 مليار دج

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.14

تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة

20.12.14

رحلات الإجلاء: الرعايا المعنيون ملزمون باحترام خمسة شروط

20.12.14

الذكرى 60 لقرار 1514 للأمم المتحدة : الجزائر تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

20.12.14

مؤسسة الصناعات الكهرومنزلية : العمال يجددون رفضهم للتوقف التقني عن النشاط

20.12.14

المغرب يعرقل عمل المبعوثين الأمميين للصحراء الغربية

20.12.14

الجيش الصحراوي يواصل قصف مواقع الإحتلال المغربي لليوم ال32 على التوالي