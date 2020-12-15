المجلس الوطني الصحراوي يدين قرار ترامب المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية

الشهيد الحافظ - أدان المجلس الوطني الصحراوي بشدة، اليوم الثلاثاء، الموقف المتخذ من طرف الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي تجاهل من خلاله كل قرارات و لوائح الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) عن بيان صادر اليوم عن المجلس الوطني الصحراوي (البرلمان الصحراوي)، أن "الرئيس ترامب قد تجاهل بموقفه الاخير كل قرارات و لوائح الشرعية الدولية في الصحراء الغربية و التي تجمع على عدم شرعية التواجد المغربي في الصحراء الغربية، لاسيما اللائحة الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 37/34 لسنة 1979، والتي شكلت المرجعية و الأساس لمواقف كل المنظمات و المحاكم الدولية".

وأشار البيان أن "الموقف الذي عبر عنه السيد ترامب يخالف أهم مبدأ من المبادئ التي بني عليها الدستور الأمريكي، وهو مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، والذي أصبح من قواعد القانون الدولي الآمرة".

كما أن قرار ترامب، يضيف البيان، "يتجاهل المجهودات التي بذلتها شخصيات أمريكية مرموقة، في إطار مساعي الأمم المتحدة لإيجاد الحل الذي يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".

وأكد البيان أن "الشعب الصحراوي وحده، هو صاحب السيادة الحصرية على الصحراء الغربية، ولا يمكن للسيد ترامب أو غيره تملكها أو التصرف فيها، وسيبقى يدافع عنها بكل قوة كما فعل منذ اندلاع حربه التحريرية سنة 1973 ضد الاستعمار الإسباني، وضد العدوان التوسعي المغربي منذ 1975".

ووجه المجلس الوطني الصحراوي من خلال بيانه، "نداء عاجلا إلى الكونغرس الأمريكي بغرفتيه، والى جميع البرلمانات في العالم لإدانة وشجب هذا الموقف الذي يجسد إرادة صريحة في إرجاع البشرية الى قانون الغاب وإذكاء الحروب المدمرة وتعريض السلم والأمن الدوليين الى كل المخاطر".