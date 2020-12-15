غوتيريس يقترح مبعوثه للشرق الأوسط ممثلا له في ليبيا

نيويورك - اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مبعوثه للشرق الأوسط ،نيكولاي ملادينوف، لمنصب مبعوثه الخاص الى ليبيا، فيما رشح غوتيريس دبلوماسي النرويجي كوسيط للأمم المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين، على أن ينظر مجلس الأمن الدولي في ذلك واعطاء الضوء الأخضر بشأنهما يوم الثلاثاء بعد شهور من التأخير.

واقترح غوتيريس مبعوثه الحالي للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفا لغسان سلامة، كما رشح غوتيريس الدبلوماسي النرويجي المخضرم تور فنيسلاند لخلافة ملادينوف كوسيط للأمم المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وإذا لم تكن هناك اعتراضات من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، بحلول مساء يوم الثلاثاء فسيتم إقرار تعيينهما وإنهاء شهور من المشاحنات التي تسبب فيها ضغط الولايات المتحدة لتقسيم دور المنظمة الدولية في ليبيا إلى مبعوث يدير البعثة السياسية للأمم المتحدة وآخر يركز على الوساطة في الصراع.

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