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مرصد مغربي : التطبيع مصيبة صدمت شعب المملكة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 13:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرات

الرباط - أكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، على أن التطبيع مصيبة وشكل صدمة للشعب المغربي الذي سيظل متمسكا بثوابته التي تعتبر "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".

وخلال ندوة بثتها "عربي21" عبر صفحتها في فايسبوك مساء الاثنين، ندد أحمد ويحمان، بإعلان المغرب تطبيع علاقاته مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن التطبيع "مصيبة صدمت الشعب المغربي".

وأوضح أنه من بين الدوافع وراء هذا التطبيع ،"الجانب الاقتصادي سواء عبر القروض السابقة أو الجديدة، والاتفاقيات الاستراتيجية المرتبط بها المغرب، والتي تعد محور من محاور الصراع في التبعية للغرب".

وحول رد فعل الشارع المغربي تجاه إعلان التطبيع، لفت ذات المتحدث إلى أنه "رد فعل عفوي" حدث بعد الإعلان ، حيث انعقدت الائتلافات المناضلة في نصرة القضية الفلسطينية، ونددت بالتطبيع، وأكدت عبر بياناتها على الثوابت للشعب المغربي وهي أن "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".

وأشار ويحمان إلى خروج مسيرة في منطقة فاس مناهضة للتطبيع، وتم قمعها من قبل أجهزة الدولة، مضيفا "لا تزال العاصمة الرباط محاصرة بحصار أمني متشدد يمنع التظاهر، وما يجري هو واحد من ثمرات التطبيع.

وطالب الدولة المغربية بضرورة تفهم قناعات الشعب المغربي المعارضة للتطبيع وتجنب الاصطدام معه.

والخميس, أعلن دونالد ترامب, اعتراف بلاده بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية, كمقايضة عن قرار المخزن بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 13:26
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مرصد مغربي : التطبيع مصيبة صدمت شعب المملكة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 13:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرة   شارك

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