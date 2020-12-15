السفير الروسي بالجزائر: إعلان ترامب لن يغير من طبيعة القضية الصحراوية كمسألة تصفية استعمار

الجزائر - أكد السفير الروسي في الجزائر, إيغور بلييف, يوم الثلاثاء, أن إعلان الرئيس الامريكي المنتهية عهدته دونالد ترامب حول السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية يعد خرقا للشرعية الدولية و"لن يغير من واقع القضية الصحراوية التي تبقى مسألة تصفية استعمار".

وقال السفير الروسي, في لقاء مع صحيفة البلاد, أن هذا الإعلان "لن يغير من واقع أن القضية الصحراوية التي تبقى مسألة تصفية استعمار", كاشفا أن بلاده في اتصالات مع الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة بشأن الملف الصحراوي.

ونددت روسيا الجمعة الفارط بإعلان ترامب اعترافه بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية, مؤكدة انه يتعارض مع القانون الدولي .

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وقال نائب وزير الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, أن الاعلان الامريكي "انتهاك للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي التي وافق عليها الأمريكيون أنفسهم" , موضحا أن "هناك قرارات ذات صلة و بعثة أممية لإجراء

الاستفتاء في الصحراء الغربية, وان كل ما فعله الأمريكيون الآن هو قرار من جانب واحد يتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي صوت الأمريكيون أنفسهم لصالحها".