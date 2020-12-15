الصحراء الغربية : منظمة "إيفور" تدعو جو بايدن إلى إلغاء قرار ترامب

جنيف - دعت الحركة الدولية من أجل المصالحة "ايفور" رئيس الولايات المتحدة المنتخب جو بايدن إلى إلغاء إعلان دونالد ترامب الإعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية والعمل على دعم مبادئ القانون الدولي كأساس لتسوية النزاعات الدولية.

وذكرت الحركة في بيان - نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص) يوم الثلاثاء - أن هذا الإعلان قد لاق ردود فعل دولية مشجعة حيث أجمعت العديد من الدول والهيئات على الشجب والرفض لهذه الخطوة.

ودعا البيان باقي البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "العمل بشكل جماعي لإظهار التزامها بالامتثال للقانون الدولي وأن تكون مسؤولة عن تنفيذ الحقوق الأساسية".

وطالبت الحركة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد "جلسة طارئة استثنائية لاتخاذ قرار آخر تأكيدا على أسبقية القانون الدولي ضد إعلان ترامب الذي هو مثال آخر على العمل الأحادي الجانب الذي يتجاهل القانون الدولي", مثل قراره السابق اعتبار القدس المحتلة "عاصمة" لإسرائيل.

من جانب آخر, دعت الحركة من جديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية "بشكل فوري", خلفاً لهورست كولر " لدفع عملية السلام نحو الحل النهائي, وعدم ترك الباب مفتوحًا لنوع التطورات السلبية التي شهدناها الشهر الماضي".

وذكر بيان الحركة الدولية من أجل المصالحة أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قد "قطعوا وعدا في العام 1991, للشعب الصحراوي بتنظيم استفتاء لتقرير مصيره بحرية ونزاهة, إلا أنه وبعد 30 عامًا, لم يتحقق هذا الوعد".

وفي هذا السياق, إستحضرت الحركة الدولية من أجل المصالحة نداءات سابقة لمنظمات صحراوية دقت ناقوس الخطر بشأن عواقب التقاعس المستمر عن تنظيم الإستفتاء الذي أدى إلى "فقدان الأمل والثقة في المجتمع الدولي والأمم المتحدة".