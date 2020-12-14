البوليساريو تدعو الامم المتحدة الى تهيئة الظروف اللازمة لتمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم

نيويورك (الأمم المتحدة) - ذكرت جبهة البوليساريو، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة بمسؤولياتها في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و دعتها الى تهيئة الظروف اللازمة لتمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم، بمناسبة تخليد العالم الذكرى ال 60 لتبني الجمعية العامة الاممية، القرار 1514 المتعلق ب"إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة".

واعتبرت تمثيلية الجبهة لدى الامم المتحدة، في بيان "أن استمرار المغرب في احتلاله لأجزاء من الصحراء الغربية يشكل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة ولحكم محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975، الذي أقر بعدم وجود أي رابطة للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب وأكد على وجوب تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 في دورتها 15، المتعلق بإنهاء الاستعمار من الإقليم من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة الشعب الصحراوي".

ونبه البيان الى أنه "تم تبني العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، ولكن عملية إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية لا تزال لم تتم بعد" و فضلا عن ذلك - يضيف البيان - "فإن جميع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حالياً) من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية قد قوبلت بعرقلة ورفض المغرب".

واعتبرت جبهة البوليساريو أن "التقاعس الذي أبدته الأمم المتحدة على مدى العقود الماضية شجع المغربَ على مواصلة احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، الذي بلغ ذروته مؤخراً من خلال عدوانه العسكري على الأراضي الصحراوية المحررة في 13 نوفمبر الماضي مما أدى إلى نسف وقف إطلاق النار القائم منذ عام 1991 واستئناف المواجهات العسكرية".

وتابع البيان أن "الشعب الصحراوي الذي استأنف كفاحه المشروع دفاعاً عن النفس ضد استمرار الاحتلال المغربي لأجزاء من أرضه ما زال يتطلع إلى الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها المتعلقة بإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية".

وفي هذا السياق، شددت جبهة البوليساريو على ضرورة أن "تتحمل الامم المتحدة مسؤوليتها المقدسة تجاه الشعب الصحراوي وتهيئ الظروف اللازمة لتمكين شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية، وبالتالي تيسير إنجاح عملية إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا".

وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لائحتها رقم 1514 بأن "إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليين" وأعلنت رسمياً "ضرورة القيام سريعاً ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره".

وفي الوقت الحاضر هناك 17 إقليماً غير محكوم ذاتياً حيث ما تزال شعوب تلك الأقاليم لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير والاستقلال بما في ذلك الصحراء الغربية ،آخر مستعمرة في أفريقيا، التي تم إجهاض عملية إنهاء الاستعمار منها بسبب الغزو العسكري المغربي للإقليم في 31 أكتوبر 1975.