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185 قصف استهدف 10 مواقع عسكرية للاحتلال وخسائر معتبرة خلال شهر 

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 19:44     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات
185 قصف استهدف 10 مواقع عسكرية للاحتلال وخسائر معتبرة خلال شهر 

الشهيد الحافظ - أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية عن تسجيل 185 قصف مدفعي استهدف 10 قطاعات عسكرية تابعة للاحتلال المغربي على طول جدار العار المغربي خلال شهر من حرب التحرير، مبرزة تواجد الجيش الصحراوي في وضعية قتالية جيدة و جاهز لمواصلة دك تمركزات الجيش المغربي.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية، اليوم الاثنين قدم خلالها الامين العام لوزارة الامن و التوثيقة، سيدي وكال، عرضا عن حصيلة شهر من العمل القتالي لجيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد تخندقات الجيش المغربي، والذي خلف كما قال خسائر معتبرة.

ووفق الحصيلة المقدمة، فقد نفذ الجانب الصحراوي خلال شهر،  185 قصفا مدفعيا على 10 قطاعات عسكرية مغربية من أصل 12 قطاع على طول جدار العار المغربي. كما يتواجد الجيش الصحراوي "في وضعية قتالية جيدة و جاهز لمواصلة دك تمركزات جيش الاحتلال المغربي"، يقول ذات المتحدث.

وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) نقلا عن الحصيلة المقدمة، تسجيل 35 قصف على قطاع المحبس و32 أخر على مواقع عسكرية لجيش الاحتلال بالفرسية فيما طالت 37 عملية قصف قطاع حوزة، و9 قطاع السمارة.

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والى جانب ذلك تعرض كل من قطاع امكالة الى 37 عملية قصف، وقطاع أم ادريكة الى 11، فيما تعرض قطاع البكاري الى 17 قصف.

قطاع اوسرد كانت الحصيلة بشأنه 18 قصفا، وتسعة اخرى ضد قطاع تشلة وقصف واحد على بئر كندوز.

وخلال الندوة قدم المسؤول الصحراوي لمحة موجزة عبر عرض مصور عن الاحزمة الدفاعية التي يستخدمها الجيش المغربي للتخندق، ولفت الى أن حصيلة اول شهر من حرب التحرير بعد خرق اتفاق وقف اطلاق النار، "اظهرت ان الجيش الصحراوي في وضعية الهجوم المستمر، فيما لازال الجيش المغربي في وضعية الدفاع خلف الاحزمة  في ظل تستر النظام المغربي على حجم الخسائر التي يسجلها يوميا". 

واعاد التذكير بان الطرف الصحراوي استأنف العمليات القتالية بعد ان اصبحت جبهة البوليساريو في حل تام من اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين الطرفين بعد خرقه من طرف دولة الاحتلال المغربي يوم 13 نوفمبر المنصرم.

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185 قصف استهدف 10 مواقع عسكرية للاحتلال وخسائر معتبرة خلال شهر 
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 19:44     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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