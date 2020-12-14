فرنسا - أكد ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، السيد محمد سيداتي، أن قضية الشعب الصحراوي العادلة لا تتأثر بالصفقات المشبوهة والخارجة عن إطار القانون الدولي.

واوضح السيد سيداتي - بحسب وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم الاثنين - أن "مسيرة الشعب الصحراوي العادلة لا ولن تتأثر بهذه التصرفات اللاأخلاقية وخير دليل على ذلك هو التنديد والاستنكار الذي قوبلت به هذه الصفقة في العالم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام".

وأبرز ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، في حوار مع إذاعة مونتي كارلو الفرنسية "يبدو أن توجه النظام الملكي إلى الصفقات المشبوهة يعبر عن الوهن والارتباك الذي أصيب به الاحتلال الملكي المغربي بعد خرقه لوقف إطلاق النار بثغرة الكركرات الشهر الماضي، وهو الفعل الذي قوبل بردة فعل قوية ومشروعة من طرف الشعب الصحراوي".

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي، أن مثل هذه التصرفات التي يقوم بها الاحتلال المغربي للصحراء الغربية قد تعقد الوضع أكثر وتصعب من مهمة المنتظم الدولي في إيجاد حل عادل للشعب الصحراوي، وأنه لا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بعد احترام حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير.