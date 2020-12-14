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قضية الشعب الصحراوي العادلة لا تتأثر بالصفقات المشبوهة والخارجة عن إطار القانون الدولي

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 19:38     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات
قضية الشعب الصحراوي العادلة لا تتأثر بالصفقات المشبوهة والخارجة عن إطار القانون الدولي

فرنسا - أكد ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، السيد محمد سيداتي، أن قضية الشعب الصحراوي العادلة لا تتأثر بالصفقات المشبوهة والخارجة عن إطار القانون الدولي.

واوضح السيد سيداتي - بحسب وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم الاثنين - أن "مسيرة الشعب الصحراوي العادلة لا ولن تتأثر بهذه التصرفات اللاأخلاقية وخير دليل على ذلك هو التنديد والاستنكار الذي قوبلت به هذه الصفقة في العالم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام".

وأبرز ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، في حوار مع إذاعة مونتي كارلو الفرنسية "يبدو أن توجه النظام الملكي إلى الصفقات المشبوهة يعبر عن الوهن والارتباك الذي أصيب به الاحتلال الملكي المغربي بعد خرقه لوقف إطلاق النار بثغرة الكركرات الشهر الماضي، وهو الفعل الذي قوبل بردة فعل قوية ومشروعة من طرف الشعب الصحراوي".

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي، أن مثل هذه التصرفات التي يقوم بها الاحتلال المغربي للصحراء الغربية قد تعقد الوضع أكثر وتصعب من مهمة المنتظم الدولي في إيجاد حل عادل للشعب الصحراوي، وأنه لا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بعد احترام حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير.

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قضية الشعب الصحراوي العادلة لا تتأثر بالصفقات المشبوهة والخارجة عن إطار القانون الدولي
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 19:38     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

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