Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجيش الصحراوي يواصل قصف مواقع الإحتلال المغربي لليوم ال32 على التوالي

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 18:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
الجيش الصحراوي يواصل قصف مواقع الإحتلال المغربي لليوم ال32 على التوالي

بئر لحلو (الأراضي المحررة) - واصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي لليوم الثاني و الثلاثين على التوالي هجماته المركزة على معاقل ونقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف الجدار العسكري بمنطقة الكركرات، حسب البيان العسكري رقم 32 الصادر يوم الإثنين، عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

ووفقا للبيان العسكري، الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) فقد "استهدف القصف المركز لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي خلال يوم أمس الأحد و ليلة البارحة نقاط تمركز قوات الإحتلال المغربي في كل من منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية، وبقطاع السمارة، ومنطقة روس بنعميرة بقطاع الفرسية".

إقرأ أيضا:    الذكرى 60 لقرار 1514 للأمم المتحدة : الجزائر تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

وخلال نهار اليوم، يضيف ذات البيان، "قصفت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي مواقع القوات المغربية في منطقة أمكلي النبكة بقطاع آمكالا، ومنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس، كما استهدف القصف المركز مواقع قوات الاحتلال المتخندقة بقطاع البكاري، وبمنطقة روس فدرة لكطيطيرة بقطاع حوزة، و بمنطقة بن زكة بقطاع حوزة".

ويواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي دك معاقل قوات الإحتلال المغربي، التي تكبدت "خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات" على طور جدار الذل و العار، منذ الثالث عشر نوفمبر الماضي بعد خرق قوات الاحتلال المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة الكركرات، جنوب غرب الصحراء الغربية في نقض صارخ للاتفاق، مما دفع بالجيش الصحراوي الى تقرير استئناف الكفاح المسلح.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجيش الصحراوي يواصل قصف مواقع الإحتلال المغربي لليوم ال32 على التوالي
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 18:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.14

وزير الثقافة والفنون تقوم بزيارة إلى حي القصبة بالعاصمة

20.12.14

تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة

20.12.14

الجيش الصحراوي يواصل قصف مواقع الإحتلال المغربي لليوم ال32 على التوالي

20.12.14

مكافحة فيروس كورونا: اللقاح سيكون "حتمًا مجانيًا للجميع"

20.12.14

المجلس الشعبي الوطني: عرض حول دور موبيليس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر

20.12.14

الوزير الأول في زيارة عمل يوم الثلاثاء إلى ولاية المسيلة 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.09

مظاهرات 11 ديسمبر حدث مفصلي للشعب الجزائري ولكل الشعوب المقاومة للاستعمار

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.12

الجزائر تجدد التأكيد أن النزاع في الصحراء الغربية "مسألة تصفية استعمار"

20.12.12

نشرية خاصة: هبوب رياح تصل سرعتها 80 كم/سا في عدة ولايات من الوطن

20.12.11

الطارف : تدشين نصب تذكاري تكريما لرئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد

20.12.12

مستغانم: التساقطات المطرية الاخيرة تدعم السدود بقرابة 8 ملايين متر مكعب من المياه