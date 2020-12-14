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الصحراء الغربية: جنوب افريقيا تنتقد قرار ترامب وتعتبره اعتراف بعدم الشرعية

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 16:55     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
الصحراء الغربية: جنوب افريقيا تنتقد قرار ترامب وتعتبره اعتراف بعدم الشرعية

جوهانسبورغ - انتقدت جنوب افريقيا بشدة، قرارا الرئيس الامريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الاخير بخصوص الصحراء الغربية، لأنه يتعارض مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، مؤكدة أن ما تضمنه لا يغير الموقف القانوني لقرارات الأمم المتحدة ويفتقد لأي قوة أو تأثير باعتباره اعتراف بعدم الشرعية.

و قالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب افريقيا، السيدة ناليدي باندور، اليوم الاثنين، في ندوة صحفية حول التطورات الدولية لعام 2020، أن "ما صدر عن ترامب كان مفاجئا حقا وهو لا يغير الموقف القانوني لقرارات الأمم المتحدة وسنواصل التأكيد على ان الولايات المتحدة مخطئة في هذا الاعتراف لأنه لا يتماشى مع الهيئات المتعددة الأطراف والاعتراف العالمي بموقف الاحتلال في الصحراء الغربية".

"اننا نشعر بالقلق إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بالوضع في الصحراء الغربية"، تقول رئيسة ديبلوماسية جنوب افريقيا التي حذرت من ان مثل هذا التطور "قد يؤجج الأعمال العدائية بين المغرب والصحراويين"، موضحة أن "إسكات البنادق في هذه المواقف يتطلب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراعات التي تشمل دائما أوجه القصور في الحكم وانتهاكات حقوق الإنسان والخلاف على الموارد".

كما أكدت السيدة ناليدي إن قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بالاعتراف ب"السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية "ليس له قوة وتأثير لأنه في الأساس اعتراف بعدم الشرعية".

وبالمناسبة أشارت ذات المسؤولة الى ما توصل اليه القادة الأفارقة في قمتهم الاخيرة بضرورة ايلاء موضوع دور المصالح الأجنبية في النزاعات مزيد من الاهتمام.

وخلال الندوة الصحفية أكدت الدكتورة ناليدي باندور أن جنوب افريقيا "ستظل ملتزمة بدعم قضية الشعب الصحراوي في السعي لتقرير المصير والتحرر من قوات الاحتلال المغربية وستواصل دعمها لموقف الأمم المتحدة والقرارات التي تنص على أنه يجب إعطاء شعب الصحراء الغربية فرصة لتقرير مصيرهم" .

بالمقابل ابرزت اهمية العودة الى المفاوضات بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، وهو ما دافعت عليه جنوب افريقيا دوما ضمن سياستها وممارستها.

وخلال الاحاطة أبدت المسؤولة دعما قويا للشعب الصحراوي في مسيرة نضاله من اجل التحرر وقالت "سنواصل دعم قضية شعب الصحراء الغربية، والتحدث نيابة عن الشعب الصحراوي على المنصات الدولية الى جانب استمرارنا في دعمه بأي شكل من أشكال المساعدة الإنسانية التي قد يحتاجون إليها من جنوب إفريقيا".

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الصحراء الغربية: جنوب افريقيا تنتقد قرار ترامب وتعتبره اعتراف بعدم الشرعية
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 16:55     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

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