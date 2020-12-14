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روس: مقاربة المجتمع الدولي حول القضية الصحراوية تبقى دون تغيير

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 16:15     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات

واشنطن - أكد المبعوث الأممي السابق إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس، اليوم الاثنين، أن قرار الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته، دونالد ترامب، القاضي بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية لن يغير إطلاقا مقاربة المجتمع الدولي حول هذا النزاع، مذكرا بموقف الجزائر "الواضح" بشأن حق الشعوب في تقرير المصير. 

و صرح السيد روس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة: "من خلال إنكار هذا الحق، تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد أدارت ظهرها لقرون دعم هذا المبدأ بما في ذلك الجزائر سنة 1959".

و اعتبر السيد روس أنه "من الواضح أن إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته بالاعتراف بسيادة لا يملكها لا هو ولا المغرب غير معقول ومتهور وخطير".

و أوضح أن "هذا القرار لن يغير إطلاقا مقاربة المجتمع الدولي حول ملف الصحراء الغربية والضرورة الملحة بتطبيق لوائح مجلس الأمن ذات الصلة، مذكرا بأن موقف الجزائر "واضح كونها تدعم حق الشعوب في تقرير المصير"، قبل أن يضيف أن "إدارة ترامب تجاهلت هذه الحاجة بكيفية صارخة بحيث أدارت ظهرها لمبدأ تقرير المصير".

وتساءل المبعوث الشخصي السابق للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية يقول:"كلنا نتساءل لماذا الرئيس ترامب تلفظ بهذا التصريح بالنظر الى الأصوات المتعالية التي كانت توصيه في بداية عهدته بعدم تغيير موقف الأمم المتحدة".

و أبرز ذات المتحدث أن قرار ترامب "سيحول دون التوصل إلى اتفاق وسيساهم في خلق توتر خطير ومتزايد من شأنه تهديد السلم والأمن في المنطقة".

ودعا كريستوفر روس إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن الذي سيستلم مهامه في 20 يناير 2021، إلى "إلغاء" قرار سلفه "فور توليه الحكم".

ويذكر أن السيد كريستوفر روس عين سنة 2009 في منصب مبعوث شخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، واستقال منه بتاريخ 6 مارس 2017.

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روس: مقاربة المجتمع الدولي حول القضية الصحراوية تبقى دون تغيير
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 16:15     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

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