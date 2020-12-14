Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ليبيا : جلسة جديدة لملتقى الحوار السياسي للتصويت على آلية لاختيار السلطة التنفيذية

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 13:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات

طرابلس - تنطلق يوم الاثنين عبر الاتصال المرئي عن بعد أشغال جولة جديدة لملتقى الحوار السياسي في ليبيا لمواصلة النقاش حول سبل التوافق على آلية الترشح للمجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية, حسبما أعلنت عنه ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة.

و قالت وليامز أن التصويت الذي سينطلق اليوم سيكون على الاختيارين اللذين فازا في مجمل المقترحات والنقاشات التي جرت خلال الأيام الماضية, و سينتهي  مساءا.

في رسالة وجهتها إلى أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي الـ75, أشارت وليامز إلى أن الخيارين اللذين يجرى التصويت بشأنهما هما تصويت ثلثي الأعضاء بالإضافة إلى 50 بالمائة زائد 1 من كل إقليم, والاختيار الثاني تصويت 60 بالمائة من  الأعضاء بالإضافة إلى 50 بالمائة زائد من كل إقليم.

وفشل أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي في التوافق خلال عدد من جولات سابقة , على آلية اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

وتوجت الجولة الاولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر التي شارك فيها 75 مكونا ليبيا, اختيروا بإشراف أممي , يمثلون نوابا وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وأعيانا وممثلين عن مختلف المناطق والفئات والمكونات  السياسية الليبية-, بتصويت المجتمعين على آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة من بين ثماني آليات جرى طرحها على أعضاء الملتقى , كما توافقوا على

تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.

كما أسفر ملتقى الحوار السياسي الليبي في جولته الاولى على توافق الاطراف المشاركة على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام 2021.

آخر تعديل على الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 13:14
كلـمات مفتـاحيــة :
ليبيا : جلسة جديدة لملتقى الحوار السياسي للتصويت على آلية لاختيار السلطة التنفيذية
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 13:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.14

لوائح أممية: تأكيد على ضرورة احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها

20.12.14

الذكرى 60 لصدور "اعلان تصفية الاستعمار": الصحراء الغربية و فلسطين ينتظران تطبيق لوائح…

20.12.14

مرسوم تنفيذي جديد في الجريدة الرسمية يحدد مهام وسير الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات

20.12.14

الأشغال العمومية: الشركات الجزائرية لديها القدرة على الولوج الى السوق الإفريقية

20.12.14

لجنة قانون اللاعب: الانتهاء من اعداد ملف الشراكة مع وسطاء اللاعبين

20.12.14

الرابطة الأولى (تسوية الرزنامة) : بلوزداد في مهمة شاقة بالشرق الجزائري والمولودية تبحث عن…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.09

مظاهرات 11 ديسمبر حدث مفصلي للشعب الجزائري ولكل الشعوب المقاومة للاستعمار

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.12

الجزائر تجدد التأكيد أن النزاع في الصحراء الغربية "مسألة تصفية استعمار"

20.12.11

الطارف : تدشين نصب تذكاري تكريما لرئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد

20.12.12

نشرية خاصة: هبوب رياح تصل سرعتها 80 كم/سا في عدة ولايات من الوطن

20.12.11

نشاطات متنوعة بغرب البلاد إحياء الذكرى الـ 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960