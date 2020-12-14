ليبيا : جلسة جديدة لملتقى الحوار السياسي للتصويت على آلية لاختيار السلطة التنفيذية

طرابلس - تنطلق يوم الاثنين عبر الاتصال المرئي عن بعد أشغال جولة جديدة لملتقى الحوار السياسي في ليبيا لمواصلة النقاش حول سبل التوافق على آلية الترشح للمجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية, حسبما أعلنت عنه ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة.

و قالت وليامز أن التصويت الذي سينطلق اليوم سيكون على الاختيارين اللذين فازا في مجمل المقترحات والنقاشات التي جرت خلال الأيام الماضية, و سينتهي مساءا.

في رسالة وجهتها إلى أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي الـ75, أشارت وليامز إلى أن الخيارين اللذين يجرى التصويت بشأنهما هما تصويت ثلثي الأعضاء بالإضافة إلى 50 بالمائة زائد 1 من كل إقليم, والاختيار الثاني تصويت 60 بالمائة من الأعضاء بالإضافة إلى 50 بالمائة زائد من كل إقليم.

وفشل أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي في التوافق خلال عدد من جولات سابقة , على آلية اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

وتوجت الجولة الاولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر التي شارك فيها 75 مكونا ليبيا, اختيروا بإشراف أممي , يمثلون نوابا وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وأعيانا وممثلين عن مختلف المناطق والفئات والمكونات السياسية الليبية-, بتصويت المجتمعين على آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة من بين ثماني آليات جرى طرحها على أعضاء الملتقى , كما توافقوا على

تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.

كما أسفر ملتقى الحوار السياسي الليبي في جولته الاولى على توافق الاطراف المشاركة على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام 2021.