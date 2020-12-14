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الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية تدين اعلان ترامب

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 09:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات

أبوجا - أدانت الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية  يوم الأحد قرار الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته دونالد ترامب الذي اعترف في تغريدة عبر التويتر يوم الخميس الماضي بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

ووصفت الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية في بيان لها اعلان الرئيس ترامب ب"الفعل المشين" اذ ترى ان "هذا القرار منافي للقانون الدولي الذي يعترف بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره".

و أضافت الحركة في بيانها قائلة إن اعتراف الرئيس ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على اقليم الصحراء الغربية المحتلة هو أيضا مخالف للائحة رقم 1514 التي صادقت عليها الجمعية العامة الأممية في 14 ديسمبر 1960 والتي تنص على منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة والتي يحتفل المجتمع الدولي هذه السنة بذكراها ال60".

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وأوضحت الجمعية بهذه المناسبة أن الرئيس ترامب الذي خسر رئاسيات شهر نوفمبر الماضي قد ارتكب "جريمة", مبرزة أن "الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي له السيادة على أقاليمه".

و دعت الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية ايضا الادارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة جو بايدن إلى "الإلغاء الفوري" لقرار ترامب مباشرة بعد اعتلائه سدة الحكم كرئيس جديد للولايات المتحدة الامريكية.

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الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية تدين اعلان ترامب
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 09:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

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