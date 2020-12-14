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اشتية: لا نريد لسلطات الاحتلال الاسرائيلي استخدام "مظلة" التطبيع لتكثيف الاستيطان

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 09:14     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرات
اشتية: لا نريد لسلطات الاحتلال الاسرائيلي استخدام &quot;مظلة&quot; التطبيع لتكثيف الاستيطان

رام الله- قال رئيس الوزراء الفلسطيني, محمد اشتية, يوم الأحد ان الجانب الفلسطيني لا يريد لسلطات الاحتلال الاسرائيلي استخدام "مظلة" التطبيع مع الدول العربية لتكثيف الاستيطان.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تخريج دورة كبار الضباط في مدينة أريحا, بحسب بيان صدر عن مكتبه, وقال اشتية "نؤمن أن هناك تحولات جديدة في العالم العربي والمشكلة في التطبيع العربي مع سلطات الاحتلال ليست معنا فقط بل هو خرق لقرارات القمم العربية والجامعة العربية".

واعتبر أن تطبيع الدول العربية "إعطاء (رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو) فرصة بأن يكون حل السلام مقابل السلام وليس الأرض مقابل السلام".

يأتي ذلك بعد الإعلان مساء الخميس الماضي عن توصل سلطات الاحتلال والمملكة المغربية إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

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وأشار اشتية إلى أن الشعب الفلسطيني "يعيش مفصلا سياسيا ومتغيرات عديدة", معربا عن أمله أن تكون هذه المتغيرات "محتكمة للشرعية والقانون الدوليين وحق شعبنا في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولتنا المستقلة والتحرر من الاحتلال".

 وقاطعت السلطة الفلسطينية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ نهاية عام 2017 إثر إعلانه اعتبار القدس المحتلة عاصمة ل"اسرائيل" ورفضت مسبقا خطتها المعروفة إعلاميا "صفقة القرن".

ويطالب الفلسطينيون منذ ذلك الحين بآلية دولية لرعاية مفاوضات السلام المتوقفة أصلا بين الجانبين منذ العام 2014 بعد محادثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي اتفاق.

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اشتية: لا نريد لسلطات الاحتلال الاسرائيلي استخدام "مظلة" التطبيع لتكثيف الاستيطان
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 09:14     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرة   شارك

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