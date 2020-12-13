Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع الاحتلال المغربي

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 20:13     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات
الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع الاحتلال المغربي

بئر لحلو (الأراضي المحررة) - واصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي لليوم الحادي و الثلاثين على التوالي هجماته المركزة على معاقل ونقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف الجدار العسكري بمنطقة الكركرات، حسب البلاغ العسكري رقم 31 الصادر اليوم الأحد، عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

ووفقا للبيان "شهد يوم أمس السبت وليلة البارحة تنفيذ هجمات عنيفة استهدفت نقاط تمركز القوات المغربية بكل من منطقة تنوشاد بقطاع المحبس، ومنطقة روس أوديات أشْديدة بقطاع الفرسية التي شهدت قصف مركز مرتين متتاليتين".

كما استهدف القصف المركز للجيش الصحراوي، "نقاط تمركز القوات المغربية في كل من منطقة أنقاب العبد بقطاع حوزة، ومنطقة أكرارة الرمث بقطاع الفرسية، و منطقة طارف ديرت بقطاع حوزة، إضافة إلى مراكز الإحتلال بمنطقة أم أدكن بقطاع البكاري، بمنطقة كلب أظليم بقطاع تشلة"، يضيف البيان.

إقرأ أيضا: الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع قوات الاحتلال المغربي

أما نهارَ اليوم فقد "إستهدفت مفارز متقدمة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي بقصف عنيف نقاط تمركز قوات الإحتلال المغربي في منطقة تنوشاد بقطاع المحبس، و منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس".

ويواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي دك معاقل قوات الإحتلال المغربي، التي تكبدت "خسائرَ كبيرةً في الأرواح والمعدات"، منذ الثالث عشر نوفمبر الماضي بعد خرق قوات الاحتلال المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة الكركرات، جنوب غرب الصحراء الغربية في نقض صارخ للاتفاق، مما دفع بالجيش الصحراوي الى تقرير استئناف الكفاح المسلح.

كلـمات مفتـاحيــة :
الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع الاحتلال المغربي
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 20:13     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.13

الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع الاحتلال المغربي

20.12.13

الصحراء الغربية: المغرب لا يمكنه الاعتماد على الدعم الامريكي بعد ال 20 يناير القادم

20.12.13

كرة القدم/الرابطة الأولى:"أنا سعيد جدا بعودتي لاتحاد الجزائر(تيري فروجي) 

20.12.13

ترسيم التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني يكشف مشاريع الاستعمار الجديد في المنطقة العربية…

20.12.13

انقلاب قارب بخليج الجزائر: حرس السواحل يشرعون في عملية بحث عن البحارة المفقودين

20.12.13

بعض وسائل الاعلام لا يحترم متطلبات الآداب العامة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.09

مظاهرات 11 ديسمبر حدث مفصلي للشعب الجزائري ولكل الشعوب المقاومة للاستعمار

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.11

نشاطات متنوعة بغرب البلاد إحياء الذكرى الـ 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960

20.12.11

الطارف : تدشين نصب تذكاري تكريما لرئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد

20.12.12

الجزائر تجدد التأكيد أن النزاع في الصحراء الغربية "مسألة تصفية استعمار"

20.12.11

جيجل : انهيار صخري بالطريق الوطني رقم 43 دون تسجيل خسائر