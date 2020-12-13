وقفة بغزة تدعو البرلمان المغربي إلى تجريم التطبيع وسن القوانين اللازمة لمحاربته

غزة - تظاهر مئات الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، للتعبير عن رفضهم لقرار السلطات المغربية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، معتبرين ما أقدمت عليه المملكة مكافأة للاحتلال على جرائمه بحق الشعب، والذي دائما يستغل هذه الصفقات لتصعيد عدوانه على القضية والمسجد الأقصى.

وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بـ"سياسة التطبيع" حيث اعتبر محمود الزهار، القيادي في حماس، أن إقدام المغرب على تطبيع العلاقات مع إسرائيل "يعد طعنة للقضية، وخيانة واستخفافا بحقوق الشعب الفلسطيني".

كما يعد هذا التطبيع - وفق نفس المتحدث - "مكافأة للاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، والذي دائما يستغل هذه الصفقات لتصعيد عدوانه على القضية والمسجد الأقصى".

وثمن الزهار الموقف "المغربي الشعبي الرافض للتطبيع مع الاحتلال" وناشده من أجل "التصدي لسياسة التطبيع"، كما دعا البرلمان المغربي لتجريمه وسن القوانين اللازمة لمحاربته.

وأكدت الفصائل الفلسطينية رفضها القطعي للتطبيع المغربي مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد إعلان المغرب التطبيع مع الاحتلال بشكل كامل يوم الخميس الماضي. حيث اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإعلان عن تطبيع العلاقات المغربية مع العدو الصهيوني هو "يوم أسود في تاريخ شعبنا وأمتنا العربية، بحيث يشهر النظام المغربي علاقاته المديدة مع العدو".

إقرأ أيضا: مقايضة التطبيع باحتلال الصحراء الغربية أمر "لا جدوى له أمام إرادة الشعوب"

وأكدت الجبهة، على ضرورة توحيد كل الجهود الوطنية والقومية لمواجهة التطبيع من جهة وحماية حقوق وأهداف الامة العربية والفلسطينية في التحرر والانعتاق والوحدة من جهة أخرى.

وكانت حركة حماس شددت على ان "إقدام المملكة المغربية على هذه الخطوة خذلانا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، ودعت الشعب المغربي وكل الشعوب الحرة إلى رفض هذا الاتفاق وكل اتفاقات التطبيع الرخيصة، ومواصلة مقاطعة الاحتلال الصهيوني وعدم القبول به إطلاقا مهما كانت الظروف والمغريات".

حركة الجهاد الإسلامي من جانبها وصفت الخطوة المغربية بكونها "خيانة لثوابت الإسلام والعروبة وتفريط بالقدس وفلسطين" مبدية تفاؤلا من تصدي الشعب المغربي لقرار التطبيع وأنه سيرفضه.

وكان العاهل المغربي اعلن الخميس تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي "في أقرب الآجال"، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي.

== تطبيع أجوف تقابله 6 قرارات أممية لصالح القضية الفلسطينية ==

وفي ذات اليوم (الخميس) الذي اعلن فيه النظام المغربي عن تطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، 6 قرارات تصب في صالح القضية الفلسطينية واعتبرت بمثابة إقرار دولي جديد وتأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، ودليل على فشل السياسة الأمريكية والإسرائيلية.

وحصل القرار الخاص بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين على تأييد 169 دولة، مقابل اعتراض الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، وامتناع 7 دول عن التصويت.

ويتعلق القرار الثاني باستمرار عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وحصل على أغلبية 162 دولة، واعتراض 3 دول هي كندا وجزر المارشال والولايات المتحدة ومعهم الكيان الاسرائيلي، وامتناع 9 دول.

فيما حصل القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها على تأييد 160 دولة، واعتراض 4 دول بالاضافة الى الكيان الاسرائيلي، وامتناع 12 عن التصويت.

أما القرار الرابع فهو خاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس والجولان السوري المحتل وتؤكد فيه الجمعية العامة على أن هذه المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام.

إقرأ أيضا: دبلوماسي صحراوي: اعلان ترامب "صفقة خسيسة " لإلهاء الشعب المغربي عن حقيقة التطبيع

ويمس القرار الخامس الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وأدانت منظمة التحرير الفلسطينية إعلان النظام في المغرب عن تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، وقالت على لسان، تيسير خالد، عضو لجنتها التنفيذية " ندرك ان للنظام في المغرب سوابق فيما هو أسوأ وأبعد من التطبيع مع دولة الاحتلال، منذ حادثة تنصت الموساد الاسرائيلي على الجلسات السرية للقمة العربية في الرباط في الثالث عشر من سبتمبر 1965، أو تسهيلات هجرة 300 الف يهودي مغربي الى اسرائيل في ستينات القرن الماضي".

وتابع بأن ثمن التطبيع هذه المرة كان اعتراف الادارة الامريكية بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، وهو اعتراف لا يلزم المجتمع الدولي بشيء.