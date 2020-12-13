الصحراء الغربية : إعلان ترامب "من شأنه أن يقوض دور الولايات المتحدة نفسها داخل الأمم المتحدة"

مدريد - قال ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، السيد عبد الله العرابي، أن تغريدة الرئيس الامريكي المنتهية عهدته دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية هو أمر "سبق وأن حذرت منه جبهة البوليساريو طيلة الأشهر الأخيرة"، مشددا على أن هذا الاجراء "من شأنه أن يقوض دور الولايات المتحدة نفسها داخل الأمم المتحدة".

وأكد السيد العرابي، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية تعليقا على تغريدة الرئيس ترامب، أن "الشعب الصحراوي لم يتفاجأ بهذه الخطوة التي هي نتيجة بالضبط لما كانت البوليساريو تحذر منه في الأشهر الأخيرة".

وحذر المسؤول الصحراوي مما "قد ينتج من آثار عن هذه الخطوة"، مشددا على أن اعلان ترامب "من شأنه أن يقوض دور الولايات المتحدة نفسها داخل الأمم المتحدة لما في ذلك من تناقض مع القانون الدولي، لا سيما وأن واشنطن هي من تشرف على صياغة مشروع قرارات مجلس الأمن".

وانتقد عبد الله العرابي بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) "التي تحولت ضامنًا لإدامة الوضع الراهن في الصحراء الغربية المحتلة"، مشيرا الى أن "الإحتلال المغربي لم يكن أبدًا مهتمًا بأي حل للنزاع ولا بوجود الأمم المتحدة، بل كان يعمل فقط من أجل شرعنة وجوده على أراضينا الوطنية".

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وبخصوص التطورات على الأرض، أوضح ممثل البوليساريو بإسبانيا، أن "نشوب الحرب ليس بالأمر الجيد، لكن هذا مسار آخر فُرض على الشعب الصحراوي خوضه، وهو الآن على أتم الإستعداد من مختلف الجوانب ...".

واعتبر أن "الإحتلال المغربي ورغم إمتلاكه للسلاح إلا أن قدرة تحمله للحرب تبقى ضئيلة لكونها ومن بين أمور أخرى تهدد بشكل كبير استمرار حكم الملكية في المغرب"، مشيرا في ذات السياق الى أن "جيش التحرير الشعبي الصحراوي يواصل عملياته العسكرية ضد جيش الاحتلال المغربي على طول جدار العار، وهي العمليات التي وصفها ب"حرب إستنزاف نفسية لن تكون سهلة على جنود الرباط".

كما أكد بأن المغرب ينفي لحدود اللحظة الوفيات في صفوف جيشه ويمارس ضغوطا على أفراد أسر الجنود حتى لا يبلغوا عن القتلى.

وأرجع المسؤول الصحراوي سبب ندرة المعلومات حول الحرب الى إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، موضحا في هذا الصدد أن "المغرب يستغل هذه الظرفية لإنكار تعرض قواته لهجمات من قبل مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، وهي الهجمات التي أكدتها الأمم المتحدة" كما قال.