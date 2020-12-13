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الصحراء الغربية: صفقة ترامب مع المغرب انتهاك للقوانين الدولية (حزب العمال التونسي)

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 15:10     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات

تونس - أدان حزب العمال التونسي "صفقة" الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مع المغرب بخصوص السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة، و اعتبرها "انتهاك" للقوانين الدولية ، وقرارات الأمم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية.

و قال رئيس الحزب ، حمة الهمامي، في بيان نشر أمس على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك "، "في خطوة منتظرة وتحت إشراف أمريكي، قامت المغرب بإعلان التطبيع الرسمي والكامل مع الكيان الصهيوني، وذلك مقابل اعتراف الإدارة الأمريكية بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية ، في تحدٍّ صارخ للقوانين الدولية ولقرارات الأمم المتحدة"، مؤكدا عن استغرابه لهذه الخطوة من النظام المغربي "العميل".

واعتبر الحزب ، ان "هذه المقايضة الرخيصة تتمّ على حساب السلم في المنطقة ، وقرع لطبول الحرب مع الشعب الصحراوي المسالم المصر على حقه في تقرير مصيره الذي يدوسه المخزن المغربي مدعوما من الامبريالية والعدو الصهيوني،  وأنظمة العمالة في المنطقة ، و في العالم"، حسب البيان .

كما اعتبر-، ان هذه الخطوة "لا تعبّر في شيء عن مواقف الشعب المغربي ، بل هي خطوة تعكس طبيعة النظام المغربي الرجعي الذي يقوده تحالف الملك وحكومة التحالف الإسلامي  /الليبرالي العميل والتابع".

كما أدان البيان، التطبيع المغربي الأمريكي، واعتبره "طعنة أخرى من أنظمة العمالة لفلسطين قضية وشعبا".

وكان القيادي في "الحزب الجمهوري" التونسي، عصام الشابي، قد صرح ، بأن المغرب "ينضم الى "قافلة الخيانة" و التطبيع مع الكيان الصهيوني، مقابل اعتراف ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

 

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الصحراء الغربية: صفقة ترامب مع المغرب انتهاك للقوانين الدولية (حزب العمال التونسي)
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 15:10     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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