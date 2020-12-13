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نائب ايطالية تؤكد على ضرورة ضمان احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 14:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات

روما (إيطاليا) - أكدت إنسيرتي أنطونيلا ، عضوة المجموعة البرلمانية الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي، تصميمها على مواصلة العمل من أجل ضمان احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وقالت أنطونيلا ، في كلمة ألقتها خلال الندوة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي انعقدت امس السبت عبر تقنية التواصل عن بعد - أنها "ذكرت الحكومة الإيطالية، بأن الشعب الصحراوي ما يزال ينتظر ممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر عادل ونزيه"، مشددة على  تصميم المجموعة البرلمانية الايطالية على مواصلة جهودها من أجل ضمان احترام حقوق الشعب الصحراوي "كاملة"، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص).

و أضافت أن المجموعة البرلمانية الإيطالية "قادت الكثير من المبادرات على مستوى البرلمان ومجلس الشيوخ الى جانب  مراسلة الحكومة ووزارة الخارجية الإيطالية، و قامت بعمل كثيف مع حركة التضامن في إيطاليا،  من أجل الدفع بالسلطات في روما إلى التحرك في هذا الجانب ، قصد تدارك الوضع المتوتر الذي تعرفه المنطقة منذ 13 نوفمبر الفارط" بسبب انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار  لعام 1991.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الخارجية الإيطالية "تجاوبت مع مراسلات مجموعتها، حيث أكدت أنها ستواصل بذل كل الجهود الممكنة لاستعادة العملية السياسية ، وتعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء الغربية لاستئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب".

و ذكرت أنسيرتي أنطونيلا أن "النقاش المفتوح والتواصل بين مختلف الفرق البرلمانية من شأنه أن يساهم في تحقيق تقدم وتجاوز كل العقبات نحو الوصول إلى الأهداف المروجة ، والمتمثلة في احترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية التي تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

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نائب ايطالية تؤكد على ضرورة ضمان احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 14:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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