Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نائب سويدية تؤكد مواصلة العمل من أجل الدفع إلى الأمام بعملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 11:55     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات
نائب سويدية تؤكد مواصلة العمل من أجل الدفع إلى الأمام بعملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية

ستوكهولم - أكدت لوتا جونسون نورنارف, رئيسة المجموعة البرلمانية السويدية للصداقة مع الشعب الصحراوي أنها ستواصل إلى جانب زملاءها في البرلمان (ريكستداغ), العمل من أجل الدفع إلى الأمام نحو اعتراف السويد بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لما لذلك من أهمية في الدفع إلى الأمام بعملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

وقالت السيدة نورناف في مداخلة ألقتها خلال الندوة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي السبت عبر تقنية التواصل عن بعد - أن "المغرب لا يمتلك أية سيادة قانونية معترف بها على الصحراء الغربية,  تخول له إضفاء الشرعية على أي من أعماله في هذا الإقليم المدرج لدى الأمم المتحدة باعتباره إقليم غير محكوم ذاتيا ويخضع لعملية تصفية استعمار لم تكتمل بعد".

كما أوضحت فيما يخص الوضع الجديد في الإقليم - بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم الاحد - أنها "تتابع عن كثب كل التطورات الأخيرة", بما في ذلك الانتهاكات المسجلة مؤخرا ضد مناضلي حقوق الإنسان والإعلاميين في الاراضي الصحراوية المحتلة, في الوقت الذي يشهد فيه الإقليم "حصارا عسكريا وإعلاميا خانقا" ومنع المراقبين والصحفيين من دخوله , قائلة أنه "من العار السماح بوقوع كل هذا الظلم في إقليم يخضع لمسؤولية الأمم المتحدة".

وإلى ذلك تضيف رئيسة المجموعة البرلمانية السويدية للصداقة مع الشعب الصحراوي أن "الوقت قد حان لخلق رأي عام للتصدي للأعمال العدوانية التي يقوم بها الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين, وتسليط الضوء على كل التجاوزات ضد حقوق الإنسان ونهب الموارد الطبيعية وإلى ما ذلك من أعمال تخالف القانون الدولي والمركز القانوني للصحراء الغربية".

وكانت لوتا جونسون نورنارف,  قد أكدت في جلسة مساءلة لوزيرة خارجية بلادها, آن ليندي, في الـ20 نوفمبر الفارط, أن " التطورات الأخيرة والأسباب التي أدت إلى انهيار وقف إطلاق النار تعود بشكل مباشر إلى الفشل الواضح للأمم المتحدة ومجلس الأمن في فرض تنظيم استفتاء تقرير المصير".

آخر تعديل على الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 12:34
كلـمات مفتـاحيــة :
نائب سويدية تؤكد مواصلة العمل من أجل الدفع إلى الأمام بعملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 11:55     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.13

المشاركون في الندوة البرلمانية الأوروبية يطالبون بالتعجيل في تنظيم استفتاء تقرير المصير…

20.12.13

الرابطة الاشتراكية العالمية تجدد دعمها لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير

20.12.13

غرق سفينة صيد بخليج الجزائر و البحث جار عن ثلاثة بحارة مفقودين

20.12.13

نائب سويدية تؤكد مواصلة العمل من أجل الدفع إلى الأمام بعملية تصفية الاستعمار من الصحراء…

20.12.13

نائب فرنسي يحذر من سلوك المغرب العدواني في الصحراء الغربية

20.12.13

الرابطة الأولى/اتحاد بلعباس : "استقالة جماعية" للطاقم المسير

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.09

مظاهرات 11 ديسمبر حدث مفصلي للشعب الجزائري ولكل الشعوب المقاومة للاستعمار

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.11

الطارف : تدشين نصب تذكاري تكريما لرئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد

20.12.11

جيجل : انهيار صخري بالطريق الوطني رقم 43 دون تسجيل خسائر

20.12.08

أمطار غزيرة على عدد من ولايات شمال الوطن

20.12.11

نشاطات متنوعة بغرب البلاد إحياء الذكرى الـ 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960