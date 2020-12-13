الصحراء الغربية : الرئيس السابق للمينورسو فرانشيسكو باستاغيلي يدعو إلى رفض إعلان ترامب

و أكد باستاغيلي, في محاضرة خلال الندوة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي انعقدت امس السبت عبر تقنية التواصل عن بعد - أن مجلس الامن الدولي "هو الآخر يجب عليه أن يتخذ موقفا ضد هذه الخطوة الأحادية الجانب" باعتبارها تمس من السلم والأمن الدوليين, وكذا "الضغط بقوة من أجل إرجاع خطة التسوية إلى مسارها الصحيح, كما تم الاتفاق عليه سلفا منذ بدايتها".

وفي ضوء التطورات المتسارعة على الأرض, طالب باستاغيلي بضرورة "تدخل كل البلدان خاصة الأعضاء الجدد في مجلس الأمن على غرار النرويج التي ستستلم مقعدها يناير المقبل , من أجل الرد على قرار ترامب".

أما فيما يخص منصب المبعوث الخاص إلى الصحراء الغربية الذي ظل شاغرا لما يقارب سنة ونصف, قال الرئيس السابق لبعثة المينورسو أنه "وبناء على هذا الوضع الشاذ, فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مطالب باتخاذ "موقفا شجاعا" بخصوص القضية الصحراوية" وبالتحرك و"دفع مسار التسوية نحو الحل النهائي".

وفيما يخص موضوع حقوق الإنسان, يرى الرئيس السابق للمينورسو أنه "من الضروري أيضا العمل على مستوى مختلف هيئات الأمم المتحدة من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان والمدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, مضيفا انه "يجب مساءلة كل هذه المكاتب التابعة للأمم المتحدة عن مسؤوليتها في ضمان حماية كاملة للصحراويين , باعتبارهم سكان إقليم غير محكوم ذاتيا وخاضع للاحتلال الأجنبي".