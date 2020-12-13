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غوتيريش يدعو إلى زيادة الاستثمار في النظم الصحية في اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 09:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات

الأمم المتحدة - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت إلى زيادة الاستثمار في النظم الصحية في اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، الذي يصادف 12 ديسمبر.

وقال غوتيريش في رسالة "لقد أظهر لنا وباء كوفيد-19 مدى أهمية أن يكون لدى جميع البلدان أنظمة صحية قوية توفر لجميع السكان خدمات عالية الجودة متى وأينما يحتاجون إليها". وأضاف "لقد شهدنا هذا العام المأساة التي تحدث عندما ترزح المرافق الصحية تحت وطأة مرض جديد شديد العدوى ومميت في كثير من الأحيان، وعندما تعني الجهود المبذولة لمعالجة حالة الطوارئ تلك أن الأنظمة مستنزفة لدرجة أنها لم تعد قادرة على توفير خدمات أساسية أخرى مثل فحص السرطان والتحصين الروتيني ورعاية الأمهات والأطفال الرضع".

ولفت إلى أنه يتعين على البلدان أن تفعل أكثر بكثير لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030. وأوضح أن هذا يعني إنفاق المزيد على الصحة. لكنه يعني أيضا إنفاقا أفضل، من حماية العاملين الصحيين وتعزيز البنية التحتية إلى الوقاية من الأمراض وتوفير الرعاية الصحية بالقرب من المنزل، في المجتمع المحلي.

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وأضاف أن الاستثمارات في النظم الصحية تحسن أيضا من استعداد البلدان واستجابتها لحالات الطوارئ الصحية في المستقبل.

وأشار غوتيريش إلى أن حالات الطوارئ الصحية تترك تأثيرا غير متناسب على الفئات المهمشة والضعيفة من السكان، ومع توفر لقاحات واختبارات وعلاجات جديدة لكوفيد-19، يجب أن تصل إلى كل من يحتاج إليها، مبينا أن وباء هذا العام أوضح أنه لا يوجد أحد آمن حتى يصبح الجميع آمنين.

وقال إنه "بالنسبة ليوم التغطية الصحية الشاملة، دعونا نلتزم بإنهاء هذه الأزمة وبناء مستقبل أكثر أمانا وصحة من خلال الاستثمار في النظم الصحية التي تحمينا جميعا -- الآن".

آخر تعديل على الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 10:29
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غوتيريش يدعو إلى زيادة الاستثمار في النظم الصحية في اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 09:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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