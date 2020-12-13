الأمم المتحدة تدعو زعماء العالم لإعلان حالة الطوارئ المناخية

نيويورك- دعا الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس, في كلمة افتتاحية خلال قمة عن المناخ, يوم السبت, زعماء العالم إعلان حالة "الطوارئ المناخية" في بلدانهم.

وشدد على أن ذلك ضروري لدفع الجهود لتجنب ارتفاع كارثي في درجة حرارة الأرض.

وصرح غوتيريس في كلمة عبر الاتصال المرئي: "هل يمكن لأحد أن ينكر أننا نواجه وضعا طارئا للغاية.. لذلك أدعو اليوم كل الزعماء في أنحاء العالم إلى إعلان حالة طوارئ مناخية في بلدانهم، حتى نصل إلى الحياد الكربوني".

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ويتحدث أكثر من 70 زعيما في القمة الافتراضية التي تستمر يوما واحدا وتستهدف حشد الجهود من أجل تخفيضات أكبر في الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة الحرارة, وذلك في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان اتفاقية باريس للمناخ.