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مجموعة جنيف تندد بانتهاك المغرب لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

  أدرج يـوم : السبت, 12 كانون1/ديسمبر 2020 17:23     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات

جنيف - أعربت مجموعة جنيف للمنظمات غير الحكومية لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية عن رفضها القاطع ومعارضتها لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية الذي أدى إلى انتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وشددت مجموعة جنيف في بيان لها - بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان - أوردته وكالة الأنباء الصحراوية - على أن الصحراء الغربية هي الإقليم الوحيد الخاضع للاحتلال العسكري غير الشرعي, مطالبة "قوة الاحتلال المغربي الكف فورا عن تدخلها العسكري واحتلالها للصحراء الغربية, وعن جميع أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة, ولاسيما الأساليب الوحشية واللاإنسانية".

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على خلفية خرق المغرب "عن وعي وقصد" لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر إلى العمل على "رصد انتهاكات قواعد القانون الإنساني الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة", مناشدة بذلك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل "إرسال بعثة مراقبة على وجه السرعة إلى الصحراء الغربية المحتلة وتقديم تقرير في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان".

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ومن جانب آخر, جددت مجموعة جنيف دعوتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, من أجل "إيلاء اهتماما خاصا لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة, بما في ذلك الحق في تقرير المصير, الناتجة عن الاحتلال العسكري من قبل المملكة المغربية, وفقًا للفقرة 5 من القرار (A/C3/75/L47) وإنشاء ولاية لمقرر خاص معني بالحالة في الصحراء الغربية المحتلة".

ونوهت إلى أنه ومنذ اندلاع النزاع في الإقليم, فان سلطات الاحتلال المغربي قد "ارتكبت  مجموعة كبيرة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومخالفات القانون وحقوق الإنسان الدولية, حيث أصبحت هذه الانتهاكات ممنهجة منذ ذلك الحين ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقمع الذي يمارس ضد أي شخص يدعو إلى تطبيق الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير للشعب الصحراوي".

وكانت الآلية الوطنية الصحراوية لتنسيق العمل في مجال حقوق الإنسان قد طالبت يوم الخميس بالتحقيق في "جرائم التعذيب والقتل المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".

آخر تعديل على السبت, 12 كانون1/ديسمبر 2020 17:36
كلـمات مفتـاحيــة :
مجموعة جنيف تندد بانتهاك المغرب لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
  أدرج يـوم : السبت, 12 كانون1/ديسمبر 2020 17:23     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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