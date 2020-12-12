محمد سيداتي: موقف ترامب استثناء في السياسة الامريكية اتجاه القضية الصحراوية

باريس - أكد ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا, محمد سيداتي, يوم السبت, أن موقف الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من القضية الصحراوية "استثناء في سياسة الادارة الأمريكية اتجاه القضية" و"اعتداء صارخ على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

وأوضح محمد سيداتي, عضو الامانة الوطنية للجبهة الشعبية لوادي الذهب و الساقية الحمراء - في تصريح ل(وأج) - أن "الموقف المتهور للرئيس ترامب بخصوص السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية يشكل استثناء في السياسات المتعاقبة للادارة الامريكية, الداعمة لحل سلمي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

وأبرز السيد سيداتي أن موقف ترامب لا "أساس قانوني أو سياسي له", ناهيك عن انه "يأتي في آخر أيام ولايته, ما يطرح عدة تساؤلات بشأن مغزاه و الهدف منه في هذا الظرف بالذات وهو يهم بمغادرة البيت الابيض".

وأردف سيداتي قائلا أن "إعلان ترامب عملية سطو سياسية و خرق لكل القوانين الدولية, ومحاولة لتقويض مسار التسوية الاممية-الافريقية للنزاع في الصحراء الغربية", و هو "الامر المستحيل لأن القضية مدرجة في خانة تصفية استعمار, ولا يمكن حلها إلا في إطار الشرعية الدولية, و تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وشدد ممثل جبهة البوليساريو على أن "موقف ترامب لن يغير شيئا من الطبيعية القانونية للنزاع في الصحراء الغربية", مستدلا في ذات السياق بتصريح الناطق الرسمي للأمم المتحدة, دوجاريك الذي أكد أن هذا الاعلان "لن يغير من موقف" الهيئة الاممية التي كلفت بعثة (المينورسو) بتنظيم استفاء تقرير المصير.

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وأشار لمسؤول الصحراوي إلى أن استعادة مجلس الامن و السلم في الاتحاد الافريقي للقضية الصحراوية "سيعزز حق الصحراويين في نيل حريتهم و بناء دولتهم المستقلة على كامل الاراضي الصحراوية", لافتا إلى أن "الحل الوحيد للقضية الصحراوية بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر من الشهر الماضي هو الوقوف إلى طاولة الحوار المباشر بين جبهة البوليساريو و المغرب لحل القضية نهائيا, وفق ما يضمن حق الشعب الصحراوي".

وقال الدبلوماسي الصحراوي الى أن "النظام المغربي يعاني من صعوبات كبيرة اقتصاديا و عسكريا, جراء الضربات المتتالية للجيش الصحراوي, و ما خلفته من خسائر فادحة في الارواح و العتاد على طول الجدار في منطقة الكركرات , ما دفعه "لقرارات متهورة و إبرام صفقات يندى لها الجبين".

ولفت إلى أن "هناك رفض شعبي كبير داخل المملكة المغربية لقرار التطبيع مع اسرائيل, لأنه يطعن في المقدسات العربية و الاسلامية", كما انه "خذل الشعب الفلسطيني الذي لم يكن ينتظر على الاقل ان يتجرأ نظام المخزن على الاعلان رسميا عن التطبيع الذي كان في الخفاء".

وأعرب ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا , في الختام, عن أمله في أن "يصحح الرئيس الامريكي الجديد جون بايدن أخطاء ترامب و ان تكون ادارته سندا للقرارات الاممية و الشرعية الدولية", مشددا على أن "مفتاح نصر القضية الصحراوية في إيمان الصحراويين بحقهم في العيش الكريم بعيدا عن الاحتلال تحت أي عنوان كان".