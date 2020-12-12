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السويد: "موقفنا ثابت" و يدعم الحل العادل للشعب الصحراوي في تقرير المصير"

  أدرج يـوم : السبت, 12 كانون1/ديسمبر 2020 09:45     الفئـة : دولــي     قراءة : 18 مرات

ستوكهولم - أكدت الخارجية السويدية أن موقفها فيما يخص قضية الصحراء الغربية، يظل "ثابتا دون أدنى تغيير يدعم بشكل قوي الحل العادل والدائم على أساس أن يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراوي، تماشيا مع القانون والشرعية الدولية".

وجاء موقف الخارجية السويدية، في تغريدة لرئيسة الدبلوماسية، أن ليندا، تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

و قالت ليندا، أن السويد "ستظل على موقفها التقليدي الداعم الحل السياسي الذي يضمن حق الصحراويين تقرير المصير والقائم على القانون الدولي".

كما جددت وزيرة الخارجية السويدية التأكيد أيضا على مواصلة حكومة بلادها دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء النزاع على الصحراء الغربية على "النحو المنصوص سلفا ومؤكد في كل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وتكون السويد بهذا الموقف قد إنضمت إلى المواقف المعبر عنها من قبل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي وشخصيات أمريكية بارزة وكذا حكومات وتحالفات أحزاب أوروبية ومنظمات غير حكومية، أيدت هي الأخرى حق تقرير المصير للشعب الصحراوي كحل نهائي ودائم لقضية الصحراء الغربية.

يشار إلى أن موقف الرئيس  المنتهية ولايته، قد ردت عليه الأمم المتحدة على لسان ستيفان دوجاريك المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة، قائلا بأن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يؤكد بأن إعلان دونالد ترامب "لن يغير من موقف الأمم المتحدة وبأنه ما يزال يرى إمكانية التوصل إلى حل عادل ونهائي لهذه القضية، في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية".

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السويد: "موقفنا ثابت" و يدعم الحل العادل للشعب الصحراوي في تقرير المصير"
  أدرج يـوم : السبت, 12 كانون1/ديسمبر 2020 09:45     الفئـة : دولــي     قراءة : 18 مرة   شارك

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