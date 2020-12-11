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الوضع القانوني للصحراء الغربية يحدده القانون الدولي (عمر سيدي)

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 19:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات

نيويورك (الأمم المتحدة) - صرح ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة محمد عمر سيدي يوم الجمعة أن الوضع القانوني للصحراء الغربية يحدده القانون الدولي و لوائح الأمم المتحدة.

و في تغريدة له بعد اعلان الرئيس الأمريكي المغادر دونالد ترامب عن قراره بالاعتراف بالمطالب المغربية المزعومة بالصحراء الغربية, أكد سيدي عمر أن "الوضع القانوني يحدده القانون الدولي و لوائح الأمم المتحدة اللذين لا يعترفان بأية سيادة مغربية على الصحراء الغربية".

و بالرغم من ذلك, يقول الديبلوماسي الصحراوي, فان "هذا القرار يبين أن النظام المغربي مستعد لتقديم كل التنازلات من أجل الحفاظ على احتلاله غير المشروع لبعض أجزاء الاقليم الصحراوي" .

و أوضح المسؤول الصحراوي أن "هذا الوضع المكرس في النصوص الدولية أكده مجددا الناطق باسم الأمم المتحدة الذي أوضح أن النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار تقع على مسؤولية الأمم المتحدة".

للعلم فان دونالد ترامب الذي سيغادر البيت الأبيض يوم 20 يناير القادم صرح أنه وقع يوم الخميس على اعلان يعترف فيه بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية في الوقت الذي أعلن فيه أيضا أن الرباط التزم بتطبيع علاقاته مع اسرائيل.

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الوضع القانوني للصحراء الغربية يحدده القانون الدولي (عمر سيدي)
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 19:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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