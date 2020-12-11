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الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد قوات الاحتلال المغربي لليوم 29 على التوالي

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 19:38     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات
الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد قوات الاحتلال المغربي لليوم 29 على التوالي

بئر لحلو (الأراضي المحررة) - نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي "هجمات جديدة إستهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في مواقع متفرقة من جدار الذل والعار", بحسب بيان صدر يوم الجمعة عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و اوضح البيان رقم 29-بحسب وكالة الانباء الصحراوية (واص) - ان "يوم الخميس ونهار اليوم شهدا تنفيذ هجومات مكثفة قادها جيشنا وحولوا من خلالها مساحات واسعة من جدار العار المغربي إلى أنقاض بفعل القصف المركز والمتواصل".

و اضاف انه "خلال يومِ أمس ,قصفت وحدات الجيش جحور الاحتلال المغربي, إستهدف قواعد بمنطقة تنوشاد بقطاع المحبس, و نقاط تواجد العدو بمنطقة أمكلي النبكة المعروف بأمكلي أتشطارا بقطاع أمكلي".

واشار البيان الى انه خلال نهار اليوم, "دك مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع جنود الإحتلال بمنطقة روس الشيظمية  في قطاع المحبس", كما "تم قصف قوات الاحتلال بمنطقة خنكة أشيظمية بقطاع المحبس".

"ولا زالت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة تدك جحور قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار", يختتم البيان.

آخر تعديل على الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 19:44
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الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد قوات الاحتلال المغربي لليوم 29 على التوالي
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 19:38     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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