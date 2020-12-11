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الصحراء الغربية : قرار ترامب "خطوة تنتهك الأعراف والقوانين الدولية" (حزب موريتاني)

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 19:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات

نواكشوط - اعتبر حزب "اتحاد قوى التقدم" الموريتاني, يوم الجمعة, قرار الرئيس الامريكي المنتهية عهدته دونالد ترامب, اعترافه بالسيادة المزعومة لدولة الاحتلال المغربي على الصحراء الغربية "خطوة مستهجنة و انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية".

و شدد اتحاد قوى التقدم, في بيان, على أن هذا القرار  يعد "تنكرا للدور المنتظر من المجموعة الدولية, وهو العمل علي إسكات السلاح وفض النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو, بدل صب الزيت علي النار, كما يفعله الرئيس ترامب في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض, من أجل فرض الأمر الواقع, وإشعال المنطقة, في مسعى مكشوف لتوسيع نفوذ إسرائيل ودعم جرائمها ضد الشعب الفلسطيني الشقيق, واعتداء سافر على مصالح شعوب منطقتنا و قارتنا".

و أمام هذا التطور الخطير, أكد الحزب الموريتاني دعمه "الثابت" لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, الى جانب دعم التزام الدولة الموريتانية بموقف الحياد "الايجابي" بين المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, حسب البيان, داعيا الى دعم جميع الجهود الرامية الي إيجاد حل سلمي تفاوضي بين الطرفين.

و أدان اتحاد قوى التقدم الموريتاني,  قرار ترامب "المستفز", مناشدا المجموعة الدولية بالتدخل من أجل "إسكات السلاح وإحلال سلام دائم في المنطقة علي اساس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير", و الإدارة الامريكية الجديدة بإلغائه والانخراط في المساعي الدولية الرامية الي إعادة السلم للمنطقة.

آخر تعديل على الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 19:07
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الصحراء الغربية : قرار ترامب "خطوة تنتهك الأعراف والقوانين الدولية" (حزب موريتاني)
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 19:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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