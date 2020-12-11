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روسيا تعتبر اعلان ترامب بشأن الصحراء الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 18:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات

موسكو - وصفت روسيا, يوم الجمعة, قرار الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته دونالد ترامب, بإعلان السيادة المزعومة  للمغرب على الصحراء الغربية, بالإنتهاك الصارخ للقانون الدولي, وللوائح التي صوتت عليها واشنطن بمجلس الأمن الدولي.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي, ميخائيل بوغدانوف قوله "إن اعتراف واشنطن بسيادة المغرب يعد انتهاكا للقانون الدولي".

ووصف القرار بأنه: "انتهاك للقانون الدولي, هناك قرارات ذات صلة, هناك بعثة أممية لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية, كل ما فعله الأمريكيون الآن هو قرار من جانب واحد يتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي صوت الأمريكيون أنفسهم لصالحها".

والخميس, أعلن دونالد ترامب, اعتراف بلاده بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية, كمقايضة عن قرار المخزن بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

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وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش ستيفان دوجاريك: "إن موقف الأمم المتحدة بشأن القضية لم يتغير, ولا يمكن إيجاد حل للقضية إلا على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

للإشارة تصنف الامم المتحدة الصحراء الغربية في قائمة "الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي". و وفقا لخطة التسوية الاممية فقد تم انشاء بعثة الامم المتحدة  للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بموجب قرار مجلس الامن رقم (690) الصادر سنة 1991 بناء على مقترحات للتسوية وافق عليها طرفا النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) في 30 اغسطس 1988 والتي حددت خطة قائمة على التحضير لاستفتاء تقرير المصير لتميكن الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال.

آخر تعديل على الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 18:24
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روسيا تعتبر اعلان ترامب بشأن الصحراء الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 18:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

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