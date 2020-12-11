الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد قوات الاحتلال المغربي لليوم 29 على التوالي -

الرابطة الأولى- الجولة الثالثة : شباب بلوزداد يسجل دخولا مدويا وشبيبة الساورة تنفرد مؤقتا بالطليعة -

مرصد اليقظة لحقوق الانسان و القضايا العادلة يدين اعلان ترامب بخصوص الصحراء الغربية -

فلاحة : تحقيق 16 بالمئة من الانتاج الوطني على مستوى المناطق الجبلية -

شروط انشاء المؤسسة الخاصة للتكوين المهني : اصدار المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم في الجريدة الرسمية -

روسيا تعتبر اعلان ترامب بشأن الصحراء الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي -

الطارف : تدشين نصب تذكاري تكريما لرئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد -

كورونا : 542 إصابة جديدة, 455 حالة شفاء و 11 وفيات -

نيويورك تايمز : التطبيع الاسرائيلي-المغربي تتويج لتاريخ طويل من التعاون الاستخباراتي -

مظاهرات 11 ديسمبر 1960 : جراد يشارك السبت في ندوة تاريخية تخليدا لهذه الذكرى -

أميناتو حيدر : إعلان ترامب لا قيمة سياسية أو قانونية له و لا يلزمه الا وحده -

مرور سنة على انتخاب الرئيس تبون : الجزائر تستعيد الأمل والشرعية الدستورية -

نيويورك تايمز تصف قرار ترامب بخصوص الصحراء الغربية ب الخطوة غير العادية -

كريكو تؤكد من خنشلة على الدور الهام الذي لعبته المرأة الجزائرية في مظاهرات 11ديسمبر 1960 -

هطول أمطار مصحوبة أحيانا برعود على عدد من ولايات الوطن -

هبوب رياح تصل سرعتها أو تتجاوز 80 كم/سا في ولايات الغرب -

وزير الخارجية الصحراوي: قرار ترامب حول الصحراء الغربية باطل و متهور -

إطلاق قريبا منصة رقمية تروج لتاريخ الجزائر -

بشرايا البشير: الحكم الذاتي لم ولن يكون إطارا لحل النزاع في الصحراء الغربية -