Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

باحث مغربي : قرار ترامب بخصوص الصحراء الغربية "لا قيمة قانونية له"

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 17:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات

الرباط  - اعتبر الباحث المغربي محمد الشرقاوي, أستاذ تسوية النزاعات الدولية بواشنطن, قرار الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته دونالد ترامب, الاعتراف المزعوم لدولة الاحتلال المغربي على الصحراء الغربية المحتلة, "لا حدث" , و "لا دلالة له من الناحية القانونية والسياسية في السياق الأمريكي, لسهولة إلغائه".

و أوضح الشرقاوي في تدوينة له , أن هذا الإعلان الرئاسي مجرّد "أداة عملية" في السياسة العامة, ويعدّ" أمرًا رمزيا , أو احتفاليا",  و "لا يرقى إلى مستوى معاهدة , أو صيغة قانونية ملزمة يقرّها مجلس الشيوخ في الكونغرس الامريكي".

ونبه الباحث المغربي, إلى أن ما يقدمه الرئيس ترامب , بمثابة "ملعقة تجتمع فيها جرعتان مختلفتان, جرعة حلوة التذوق بعزمه فتح قنصلية أمريكية في /الداخلة/, قد يروّج لها مسؤولو الخارجية والجهات المركزية بأنها فتح مبين في استمالة الموقف الأمريكي, وجرعة علقمية المذاق تحشر مشروع التطبيع مع إسرائيل في حلق المغرب عنوة, فيما يثير ترامب لعابهم السياسي بتقديم "اعتراف  أمريكي مزعوم للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة,  في هذه المرحلة, ومما يزيد في تحلية الصفقة قبول واشنطن بدء المحادثات بشأن تزويد المغرب بأربع طائرات من دون طيار".

وأبرز الشرقاوي, أنه "لا يكمن قياس ما يعد به ترامب المغاربة بفتح قنصلية, بل فيما إذا كانت واشنطن ستضع ثقلها لاستصدار قرار في مجلس الأمن, مع الاشارة الى أن هذا الغزل السياسي مع الرباط لصالح رئيس الوزاء بنيامين نتنياهو يأتي قبل أربعين يوما من موعد تسلم  الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن للرئاسة, وتولي ليندا توماس غرينفيلد منصبها على رأس البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة".

و أضاف في ذات السياق, إلى أن غرينفيلد "ستوضح مجددا أن موقف واشنطن يدعم مبدأ تقرير المصير, ويحث الطرفين -المغرب والبوليساريو-,  على التفاوض بحسن نية ودون شروط, كما جاء في تقرير مجلس الأمن 2548 الصادر قبل أربعين يوما".

كلـمات مفتـاحيــة :
باحث مغربي : قرار ترامب بخصوص الصحراء الغربية "لا قيمة قانونية له"
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 17:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.11

الطارف : تدشين نصب تذكاري تكريما لرئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد

20.12.11

كورونا : 542 إصابة جديدة, 455 حالة شفاء و 11 وفيات

20.12.11

نيويورك تايمز : التطبيع الاسرائيلي-المغربي تتويج لتاريخ طويل من التعاون الاستخباراتي…

20.12.11

نشاطات متنوعة بغرب البلاد إحياء الذكرى الـ 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960

20.12.11

مظاهرات 11 ديسمبر 1960 : جراد يشارك السبت في ندوة تاريخية تخليدا لهذه الذكرى

20.12.11

باحث مغربي : قرار ترامب بخصوص الصحراء الغربية "لا قيمة قانونية له"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.08

أمطار غزيرة على عدد من ولايات شمال الوطن

20.12.07

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي : هناك ارادة للحوار بين الجانبين

20.12.08

بريتوريا تفند بشدة أخبار مزيفة لفرانس 24 نقلتها عن وكالة الأنباء المغربية

20.12.09

مظاهرات 11 ديسمبر حدث مفصلي للشعب الجزائري ولكل الشعوب المقاومة للاستعمار

20.12.07

الرئيس غالي يطالب بإسكات صوت البنادق في الصحراء الغربية بجهد إفريقي