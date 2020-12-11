أميناتو حيدر : إعلان ترامب لا قيمة سياسية أو قانونية له و لا يلزمه الا وحده

واوضحت المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان, في تصريح لواج, من العيون المحتلة ان الشعب الصحراوي, "لا يعير أي قيمة لتصريح ترامب الأخير, لأنه مجرد كلام في الهواء, يعطي ما لا يملك لمن لا يستحق, معبرة عن أسفها " للمستوى الذي وصل إليه التعاطي السياسي من قبل رئيس أعظم دولة في العالم وفي الوقت الضائع, وهو يغادر منصبه بعد هزيمته في الانتخابات الأخيرة".
وأضافت, "نحث السيد ترامب على أن " يعطي المغرب إذا أراد ما يملكه فعلا من أموال وعقار, أما الصحراء الغربية فلها مالك حصري ووحيد هو الشعب الصحراوي, وهو الوحيد الذي يحق له اتخاذ قرار بشأنها".
وابرزت السيدة امينتو حيدار, انه من الناحية العملية "ينبغي ايضا التأكيد على أن موقف هذا الرئيس المهزوم والمنتهية ولايته, هو مجرد "إعلان" لا قيمة سياسية أو قانونية لهّ, ولا يلزم الولايات المتحدة كدولة ولا يلزم الإدارة القادمة أيضا".
وتابعت تقول, " ترامب في الحقيقة لم يعط المغرب أي شيء, في حين أنه انتزع لإسرائيل اعترافا مغربيا وتطبيعا مباشرا", معتبرة تصرف ترامب "استهداف مباشر للقانون الدولي, وللشرعية الدولية, ولحق الشعوب في تقرير المصير".
و في هذا الاطار, لا تعتقد - السيدة حيدر- أن " الشعبين الصحراوي والفلسطيني, هما المعنيان الوحيدان بهذا التهجم على حقهما في تقرير المصير بل التهجم هو ضد ميثاق الأمم المتحدة, وضد جميع العهود الدولية التي تنص على حق الشعوب في تقرير المصير, كما أنه " ضد القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي, و ضد مستقبل السلام والأمن في العالم", مطالبة الجميع "بتحمل مسؤولياته في هذا الموضوع".
و ترى رئيسة ايساكوم, " أن إعلان ترامب قد وضع المغرب وإسرائيل فعليا في نفس الخانة, دولتان صديقتان, وحليفتان, محتلتان لأراضي الغير, وتنتهكان حقوق الشعبين الصحراوي والفلسطيني,اللذان وضعا هما أيضا كشعبين في نفس الخانة, تريد لهما أن تغتصب حقوقهما, وأرضهما ومستقبلهما".