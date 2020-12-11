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حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره معترف به دوليا و "يجب تنفيذه" (بيتي ماكولوم)

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 16:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 19 مرات

واشنطن - أدانت النائبة بمجلس النواب الأمريكي, بيتي ماكولوم, قرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حول الصحراء الغربية, مؤكدة أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره معترف به دوليا و"يجب تنفيذه".‎

وقالت النائبة الأمريكية, في تغريدة على "تويتر", أن قرار ترامب "الأحادي الجانب مرفوض", مؤكدة أن الشعب الصحراوي "له حق معترف به دوليا في تقرير المصير و يجب إحترامه".‎

وشددت بيتي ماكولوم على أن "تصرفات ترامب توسع و بشكل خطير دائرة شرعنة الضم غير القانوني للأراضي الصحراوية".

بدوره أكد السيناتور الامريكي باتريك ليهي أمس أن دونالد ترامب الذي خسر الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية "لا يمكنه أن ينفي القانون الدولي الذي كرس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".‎

ومن جهته أكد  رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور  جيمس إنهوف  بأن موقف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته  دونالد ترامب  أمس حول الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية, لن يغير من المركز القانوني للصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وقال  إينهوف بأن موقف ترامب أمر مثير للصدمة ومخيب للآمال للغاية, معربا في ذات السياق عن "حزنه إزاء إنكار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته لحقوق شعب الصحراء الغربية".

هذا وقد أكد أنهوف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعترفت في عام 1966 بالحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير من خلال إجراء إستفتاء حر ونزيه  مضيفا في هذا الصدد أنه ومنذ ذلك الوقت ما يزال للمجتمع الدولي سياسة واحدة واضحة ومحددة بخصوص قضية الصحراء الغربية التي تستحق إستفتاء لتقرير المصير لتحديد مستقبلها.

وكانت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو قد أدانت الخميس بأشد العبارات إقدام الرئيس الأمريكي, المنتهية ولايته دونالد ترامب, على الاعتراف للمغرب بما لا يملك لمن لا يستحق (السيادة على الصحراء الغربية المحتلة).

آخر تعديل على الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 16:41
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حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره معترف به دوليا و "يجب تنفيذه" (بيتي ماكولوم)
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 16:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 19 مرة   شارك

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