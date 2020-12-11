الصحراء الغربية : تحالف اليسار في البرلمان الأوروبي يرفض قرار ترامب المخالف للقانون الدولي

كورونا : 542 إصابة جديدة, 455 حالة شفاء و 11 وفيات -

نيويورك تايمز : التطبيع الاسرائيلي-المغربي تتويج لتاريخ طويل من التعاون الاستخباراتي والعسكري -

مظاهرات 11 ديسمبر 1960 : جراد يشارك السبت في ندوة تاريخية تخليدا لهذه الذكرى -

أميناتو حيدر : إعلان ترامب لا قيمة سياسية أو قانونية له و لا يلزمه الا وحده -

مرور سنة على انتخاب الرئيس تبون : الجزائر تستعيد الأمل والشرعية الدستورية -

نيويورك تايمز تصف قرار ترامب بخصوص الصحراء الغربية ب الخطوة غير العادية -

كريكو تؤكد من خنشلة على الدور الهام الذي لعبته المرأة الجزائرية في مظاهرات 11ديسمبر 1960 -

هطول أمطار مصحوبة أحيانا برعود على عدد من ولايات الوطن -

هبوب رياح تصل سرعتها أو تتجاوز 80 كم/سا في ولايات الغرب -

وزير الخارجية الصحراوي: قرار ترامب حول الصحراء الغربية باطل و متهور -

إطلاق قريبا منصة رقمية تروج لتاريخ الجزائر -

جراد: مظاهرات 11 ديسمبر 1960: جزائر المستقبل تأبى إلا أن تكون ذاكرتها حية -

تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021 (أقل من 20 سنة): أواسط الجزائر يطمحون للعودة بتأشيرة التأهل -

سيداتي : قرار الرئيس ترامب لن يغير من طبيعة نزاع الصحراء الغربية -

الكركرات: هجمات الجيش الصحراوي تتوالى لليوم ال28 مستهدفة مواقع جيش الإحتلال المغربي -

جيمس إنهوف: قرار ترامب لن يغير من المركز القانوني للصحراء الغربية وحق تقرير المصير -

ميساء باي تشارك في لقاء افتراضي حول العنف ضد المرأة -

إدانة شديدة لإقدام ترامب على الإعتراف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية المحتلة -

تنصيب 25 رئيس مكتب ولائي من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين -