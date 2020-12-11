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قرار الرئيس الأمريكي انتهاك صارخ لحق الشعب الصحراوي وللقانون الدولي

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 16:24     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات

باريس - قالت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا يوم الجمعة أن موقف الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب المتمثل في الإعتراف المزعوم لدولة الاحتلال المغربي على الصحراء العربية المحتلة,انتهاك صارخ لحق الشعب الصحراوي و للقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان صحفي لرئيسة الجمعية, ريجين يلمون, قالت فيه بأنها "لمتتفاجئ من موقف الرئيس الامريكي الذي إستهدف الشعبين الصحراوي والفلسطيني على حد سواء", مضيفة أن الجمعية "تحيي عاليا إستئناف الصحراويين للكفاح المسلح الذي يُظهر للمجتمع الدولي أن إرادته في الإستقلال من حلال تقرير المصير ماتزال قائمة".

كما رحبت السيدة يلمون, ب "ردود الفعل الفورية التي سجلت الليلة الماضية ونقلتها وسائل الإعلام الدولية التي أكدت في مجملها أن الصحراء الغربية ليست للبيع وأن السيادة عليها لا يمكن أن تكون إلا في إطار التطبيق غير القابل للتصرف لقانون إنهاء الاستعمار".

و حيت كذلك المواقف المعبر عنها من داخل الكونغرس الأمريكي لكل من الديمقراطي باتريك لاي الذي أكد أنه "لا يمكن لأحد أن ينكر القانون الدولي أو حق الصحراويين في تقرير المصير", والجمهوري, رئيس لجنة الدفاع  جيمس إينهوف الذي أوضح بأن هذا القرار لن يغير من المركز القانوني للصحراء الغربية وحق شعبها في تقرير المصير ليضاف إليهم موقف على لسان المتحدث باسم الأمين العام غوتيريش الذي صرح بأن إعلان دونالد ترامب لن يغير من موقف الأمم المتحدة تجاه الصحراء الغربية.

من جانب اخر, أشادت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بقوة الشبكة الدبلوماسية لجبهة البوليساريو وحركات التضامن والجمعيات والأحزاب والنقابات والدول الصديقة للجمهورية الصحراوية الديمقراطية التي أبانت عن دعمها المتواصل والدائم ومرافقتها لكفاح الشعب الصحراوي على مدار الـ45 عاما الماضية.

وقد طالبت في هذا الصدد من السلطات الفرنسية إظهار موقف واضح داخل مجلس الأمن يقضي بإسقاط هذا الإعتراف بالسيادة المزعومة على الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية لكونه يتعارض بشكل صارخ مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وفي ختام البيان أعربت رئيسة الجمعية عن قناعتها بأن قرار غير القانوني للرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب سيؤدي إلى زيادة تنشيط هذه الشبكة الدبلوماسية وحركات التضامن ودعم للكفاح المسلح الذي أستئنف في 13 نوفمبر من قبل كافة الصحراويين لتحقيق النصر والإستقلال.

آخر تعديل على الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 16:43
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قرار الرئيس الأمريكي انتهاك صارخ لحق الشعب الصحراوي وللقانون الدولي
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 16:24     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

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