نيويورك تايمز تصف قرار ترامب بخصوص الصحراء الغربية ب "الخطوة غير العادية"

نيويورك - وصفت "نيويورك تايمز" الأمريكية, اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية ب "السيادة المغربية" المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة, ب "الخطوة غير العادية".

واعتبرت الصحيفة في مقال لها بعنوان "المغرب ينضم إلى قائمة الدول العربية المطبعة مع إسرائيل", نشر أمس الخميس على موقعها الإلكتروني, أن "الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية يعد خطوة غير عادية من الولايات المتحدة, ويأتي في وقت حرج بالنسبة للمنطقة".

وجاء في المقال -الذي اشترك فيه مجموعة من الكتاب - أن "هذا الاتفاق سيمنح العاهل المغربي الملك محمد السادس, جائزة طال انتظارها, وهي اعتراف أمريكي بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه".

وذكّرت الصحيفة في معرض تحليلها, أنه "وبعد سنوات من الحرب, توسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار في عام 1991 دعا إلى إجراء استفتاء على استقلال الصحراء الغربية, منعه المغرب, ولم ينظم بعد".

كما وقفت على العملية العسكرية في المنطقة العازلة بالكركرات التي هي تحت إشراف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة, والتي على إثرها أعلنت جبهة البوليساريو العودة إلى الحرب.

وقالت المحللة المستقلة التي عملت في منطقة المغرب العربي والساحل لأكثر من عقد, هانا أرمسترونج - بخصوص تزامن إعلان الرئيس ترامب مع التطورات في المنطقة -: "إنه شيء يمكن أن يتصاعد بشكل كبير, وقد أشعل ترامب النار فيه للتو".

وترى صحيفة "نيويرك تايمز" أنه "سيكون من الصعب على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المقبلة, العودة إلى دور الفاعل المحايد الملتزم بحل النزاع", مشيرة إلى أن المتحدث باسم الفريق الانتقالي للسيد بايدن, قد رفض التعليق يوم الخميس.

-- الصحراء الغربية مقابل التطبيع --

وتشير الصحيفة الأمريكية - في مقالها الذي اشترك فيه مجموعة من الكتاب - أن الصفقة تمت بمساعدة المستثمر المغربي, ياريف الباز, الذي يمارس أعمالا تجارية في إسرائيل, حيث "عمل كوسيط" بين واشنطن والرباط.

وأوضحت أنه خلال "محادثات تعود إلى عام 2017, ناقش المسؤولون الوعد الأمريكي بالاعتراف بالصحراء الغربية كشرط لتحسين العلاقات مع إسرائيل, غير أن الملك المغربي كان مترددا بشدة, متخوفا من تعريض مكانته للخطر في العالم العربي, بحسب مسؤولين مغربيين أطلعوا على تلك الجهود, رفضوا الكشف عن هويتهم كونهم غير مخولين بالخوض في الموضوع.

وأكد المسؤولون, أن " الباز أبلغ الحكومة المغربية في وقت لاحق بأن إدارة ترامب, مستعدة للمساعدة في تسهيل استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار, معظمها مخصص للبنوك المغربية والفنادق وشركة الطاقة المتجددة التي يملكها الملك المغربي. وقد تم تنسيق هذا الجهد بواسطة مؤسسة تمويل التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة", تضيف ذات الصحيفة.

وفي وربط منها للأحداث ببعضها, لفتت الصحيفة , إلى أن "مسؤول كبير في إدارة ترامب, أعلن الخميس, أن مكتب التطوير يدرس استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار في المغرب على مدى ثلاث سنوات, مشيرا إلى أنها ليست مرتبطة بالمصالحة مع إسرائيل".

واستشهدت الصحيفة في هذا السياق, بالأكاديمي المغربي, محمد الدعداوي, الذي أشار إلى أن "المغرب وإسرائيل تربطهما بالفعل علاقات اقتصادية وعسكرية وثقافية", والذي كتب على صفحته عبر تويتر عقب الإعلان عن الاتفاق: "لست متأكدا من أن هذا هو أفضل قرار يجب على المغرب أن يتخذه الآن على الصعيد المحلي".

وتربط المغرب والكيان الإسرائيلي علاقات استخباراتية منذ فترة طويلة, وقد ضغطت إسرائيل على الولايات المتحدة في الماضي لتزويد المغرب بالمعدات العسكرية, وفقا للتقارير.

وكان قد تم إنشاء مكاتب الارتباط بين إسرائيل والمغرب في عام 1994 بعد اتفاقيات السلام الإسرائيلية الفلسطينية المعروفة باسم اتفاقيات أوسلو, لكنها أغلقت بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000, ومن المقرر إعادة فتح هذه المكاتب كجزء من الاتفاق.

وبالرغم من إغلاق هذه المكاتب على مدار السنوات ال18 الماضية, غير أن العديد من الإسرائيليين قد زاروا المغرب خلال السنوات الأخيرة, وسافروا عبر دول ثالثة لكنهم دخلوا بجوازات سفر إسرائيلية, وفقا لما أكدته مصادر بإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.