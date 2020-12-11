وزير الخارجية الصحراوي:  قرار ترامب حول الصحراء الغربية "باطل و متهور"

الجزائر - قال وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، اليوم الجمعة، ان اعتراف ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الجمهورية الصحراوية "قرار باطل قانونيا، و موقف متهور سياسيا"، مشيرا الى ان" المقايضة التي اقدم عليها النظام المغربي" تؤكد ان هذا الأخير " انهزم نهائيا في حربه ضد الصحراويين ".

وأوضح محمد ولد لسالك في تصريح لواج، أن قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب،" باطل بطلانا مطلقا من الناحية القانونية لأن المجتمع الدولي، منظمات و محاكم، لا يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية".

ووصف الدبلوماسي الصحراوي قرار ترامب من الناحية السياسية، ب" اللاحدث"، لانه "موقف متهور، مناف لكل المبادئ و الاخلاق"، مضيفا بأن " لا قيمة له و طبعته صفة موقف الفرد و حالة الاستعجال حتى جمع كل عناصر الجرم الذى نفذ في الظلام اثناء الوقت الضائع".

ويرى المسؤول الصحراوي، ان الصفقة تثبت أن النظام العلوى المغربي انهزم نهائيا في حربه العدوانية ضد شعب الجمهورية الصحراوية و لم يبق له إلا الدخول في مقايضة تمكنه من شراء مهلة زمنية وجيزة".

وأبرز في سياق متصل أن " النهاية الحتمية للنظام المغربي لن تكون سوى الانسحاب من بلدنا او نهايته كنظام ملكي ليترك المكان لنظام جمهوري في المغرب".