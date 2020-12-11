الكركرات: هجمات الجيش الصحراوي تتوالى لليوم ال28 مستهدفة مواقع جيش الإحتلال المغربي

وذكرت الوزارة، أمس الخميس في بيانها العسكري رقم 28، أن "هجمات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي تتوالى مستهدفة جحور و تخندقات جنود الإحتلال المغربي".
وخلال نهار أمس، يضيف البيان، "قصفت وحدات المجد و الكرامة نقاط تخندق قوات العدو في كل من منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس مرتين متتاليتين، ومنطقة فدرة لغراب بقطاع حوزة، و منطقة، أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس، ومنطقة العرية بقطاع المحبس".
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وتتواصل هجمات الجيش الصحراوي "مستهدفة جحور قوات الإحتلال المغربي التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار"، حسب ذات البيان.