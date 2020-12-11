الكركرات: هجمات الجيش الصحراوي تتوالى لليوم ال28 مستهدفة مواقع جيش الإحتلال المغربي

بئر لحلو (الأراضي المحررة) - أفادت وزارة الدفاع الصحراوية، بأن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي واصلت هجماتها لليوم 28 على التوالي، مستهدفة قواعد ومراكز تجمع قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف الجدار العسكري بمنطقة الكركرات"، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وذكرت الوزارة، أمس الخميس في بيانها العسكري رقم 28، أن "هجمات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي تتوالى مستهدفة جحور و تخندقات جنود الإحتلال المغربي".

وخلال نهار أمس، يضيف البيان، "قصفت وحدات المجد و الكرامة نقاط تخندق قوات العدو في كل من منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس مرتين متتاليتين، ومنطقة فدرة لغراب بقطاع حوزة، و منطقة، أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس، ومنطقة العرية بقطاع المحبس".