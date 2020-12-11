Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الكركرات: هجمات الجيش الصحراوي تتوالى لليوم ال28 مستهدفة مواقع جيش الإحتلال المغربي

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 11:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات
الكركرات: هجمات الجيش الصحراوي تتوالى لليوم ال28 مستهدفة مواقع جيش الإحتلال المغربي

بئر لحلو (الأراضي المحررة) - أفادت وزارة الدفاع الصحراوية، بأن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي واصلت هجماتها لليوم 28 على التوالي، مستهدفة قواعد ومراكز تجمع قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف الجدار العسكري بمنطقة الكركرات"، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وذكرت الوزارة، أمس الخميس في بيانها العسكري رقم 28، أن "هجمات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي تتوالى مستهدفة جحور و تخندقات جنود الإحتلال المغربي".

وخلال نهار أمس، يضيف البيان، "قصفت وحدات المجد و الكرامة نقاط تخندق قوات العدو في كل من منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس مرتين متتاليتين، ومنطقة فدرة لغراب بقطاع حوزة، و منطقة، أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس، ومنطقة العرية بقطاع المحبس".

 إقرأ أيضا: الجيش الصحراوي يواصل قصفه لمواقع القوات المغربية لليوم ال27 على التوالي

وتتواصل هجمات الجيش الصحراوي "مستهدفة جحور قوات الإحتلال المغربي التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار"، حسب ذات البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
الكركرات: هجمات الجيش الصحراوي تتوالى لليوم ال28 مستهدفة مواقع جيش الإحتلال المغربي
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 11:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.11

البرلمان الأوروبي ينظم ندوة سياسية حول قضية الصحراء الغربية يوم السبت

20.12.11

تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021 (أقل من 20 سنة): أواسط الجزائر يطمحون للعودة بتأشيرة التأهل…

20.12.11

سيداتي : قرار الرئيس ترامب "لن يغير من طبيعة نزاع الصحراء الغربية"

20.12.11

الصحراء الغربية: رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي يحذر من عواقب إعلان ترامب

20.12.11

الكركرات: هجمات الجيش الصحراوي تتوالى لليوم ال28 مستهدفة مواقع جيش الإحتلال المغربي

20.12.11

الصحراء الغربية: قرار ترامب "لا حدث ولا قيمة قانونية له"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.08

أمطار غزيرة على عدد من ولايات شمال الوطن

20.12.08

بريتوريا تفند بشدة أخبار مزيفة لفرانس 24 نقلتها عن وكالة الأنباء المغربية

20.12.07

الجلفة: إعادة تأهيل شجرة الفستق الأطلسي ضمن مشروع جمعوي

20.12.07

وفاة الصحفي بوكالة الأنباء الجزائرية جمال الدين بسو

20.12.07

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي : هناك ارادة للحوار بين الجانبين