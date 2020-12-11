الصحراء الغربية: قرار ترامب "لا حدث ولا قيمة قانونية له"

رام الله (الضفة الغربية) - قال المحامي الفلسطيني و رئيس اللجنة الفلسطينية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد أحمد ماضي، أن موقف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أمس حول الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، "‎لا حدث و لا قيمة قانونية له".

وأضاف المحامي أحمد ماضي في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية (وأص) أن موقف ترامب "أتى في الوقت بدل الضائع ولا قيمة قانونية له" لأن "هناك إجماع دولي على طبيعة القضية الصحراوية، كقضية تصفية استعمار".‎

وبخصوص عزم المغرب استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع الكيان الاسرائيلي في أقرب الآجال قال أحمد ماضي "لا غرابة أن يتاجر المغرب بالقضية الفلسطينية وهو المعروف منذ زمن بالتخابر والتجسس ضد الجيوش العربية، وبالتالي فإن إسرائيل والمغرب وجهان لعملة واحدة".

وأدانت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو أمس الخميس بأشد العبارات إقدام الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته دونالد ترامب، على الاعتراف للمغرب بما لا يملك لمن لا يستحق (السيادة على الصحراء الغربية المحتلة).

من جهته أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، أمس، أن الصفقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنظام المغربي وإسرائيل،" فاقدة للشرعية و خارجة عن قرارات الأمم المتحدة"، مشددا على أنها لن تثني من عزيمة الشعب الصحراوي و كفاحه المستميت في سبيل تحقيق الاستقلال.