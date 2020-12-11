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سيناتور أمريكي ينتقد محاولة ترامب القفز على القانون الدولي فيما يخص القضية الصحراوية

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 09:37     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات

واشنطن - انتقد السيناتور الامريكي باتريك لاي، قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة المزعومة للاحتلال المغربي على الصحراء الغربية، مؤكدا أنه لا يمكن القفز على القانون الدولي.

وفي أول رد فعل على قرار ترامب، الذي اعلن فيه أمس الخميس، اعترافه بالسيادة المزعومة للمغرب على الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية مقابل تطبيع المملكة علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، غرد السيناتور على تويتر موضحا: "انه بعد أن خسر ترامب محاولته لإعادة انتخابه ، فلا يمكن له من خلال إعلانه أن ينفي القانون الدولي أو حقوق شعب الصحراء الغربية".

واختتم السيناتور الامريكي تغريدته بالقول "إنهم يستحقون ما وعدوا به منذ فترة طويلة وهو تصويت حر ونزيه على تقرير المصير".

للإشارة تصنف الامم المتحدة الصحراء الغربية في قائمة "الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" .

و وفقا لخطة التسوية الاممية فقد تم انشاء بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بموجب قرار مجلس الامن رقم (690) الصادر سنة 1991 بناء على مقترحات للتسوية وافق عليها طرفا النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) في 30 اغسطس 1988 والتي حددت خطة قائمة على التحضير لاستفتاء تقرير المصير لتميكن الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال.

 

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سيناتور أمريكي ينتقد محاولة ترامب القفز على القانون الدولي فيما يخص القضية الصحراوية
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 09:37     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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