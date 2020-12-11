دعوة إلى المضي في تجسيد استراتيجية لاستمرار أهداف الاتحاد الأفريقي

الجزائر - دعت ممثلة شبكة النساء الافريقيات FemWise-Africa بالجزائر، فاطمة مسعود، يوم الخميس، إلى المضي قدما في تجسيد إستراتجية محكمة و منظمة لاستمرار أهداف الاتحاد الأفريقي في ظل الأزمات والصراعات التي تعرقل مسار التنمية المستدامة في إفريقيا.

وشددت السيدة مسعود، خلال اجتماع رفيع المستوى بأديس أبابا تحت عنوان "تعزيز السلم الأمن والاستقرار و مستقبل الوساطة في إفريقيا : نحو إسكات البنادق في ظل جائحة كوفيد 19" ، على أنه "لا بد من المضي قدما في تجسيد إستراتجية محكمة و منظمة لاستمرار أهداف الاتحاد الأفريقي، أثناء الأزمة الصحية العالمية التي عرقلت كل مشاريع وأهداف الدول".

ونددت ممثلة شبكة النساء الافريقيات بوجود "أطراف و شبكات أجنبية تهدف إلى غرس جذور الفوضى في إفريقيا، حيث تتدخل في شؤون دولها الداخلية . و هذا ما زاد الطين بلة".

إقرأ أيضا: الحوار التاسع رفيع المستوى حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة في إفريقيا الخميس القادم وأضافت أن "المرأة الموجودة في حالة حرب و حالة اللجوء و الهجرة، هي أكثر تعرضا إلى انتهاك لحقوقها"، داعية المجتمع الدولي إلى أن "يتدارك الوضع في أقرب وقت ممكن".

وتميز الاجتماع الذي نظمته شبكة النساء الافريقيات بتقديم أهم المداخلات من طرف أهم الشخصيات البارزة من الساحة الاقليمية و القارية و الدولية.

وفي مداخلته أثناء الاجتماع، أبرز رئيس مفوضية الامن والسلم الإفريقي، إسماعيل شرقي ، أهمية الاستقرار و الأمن في تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي، وثمن دور شبكة النساء الافريقيات التي تسعى إلى تجسيد دور الوساطة في إفريقيا.

وتحدث نائب رئيس الأمم المتحدة جون بيار لاكوركس، من جهته، عن الجهود الأممية في تجسيد الأمن والسلم خاصة في إفريقيا.