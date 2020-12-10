Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البوليساريو : قرار ترامب لن يغير من وضع الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار

  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 20:09     الفئـة : دولــي     قراءة : 30 مرات
البوليساريو : قرار ترامب لن يغير من وضع الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار

واشنطن - أعرب ممثل جبهة البوليساريو في واشنطن ، مولود السعيد اليوم الخميس، عن "أسفه" للقرار الذي أعلن عنه الرئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته ، دونالد ترامب، بخصوص اعترافه بسيادة المغرب على اراضي الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدا ان هذا الموقف لن يغير طبيعة أو وضع الاقليم الذي تعتبره الامم المتحدة كقضية تصفية استعمار.

وفي رده على القرار الامريكي ، قال السفير الصحراوي، "نأسف للقرار الذي اتخذه الرئيس ترامب" ، لكنه أكد أنه في حقيقة الامر فإن "هذا القرار لن يغير طبيعة أو وضع الاقليم" استنادا الى ما نصت عليه القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي تؤكد أن "المغرب يحتل جزءا من أراضي دولة عضو في الاتحاد الأفريقي".

كما شدد الدبلوماسي الصحراوي، على أنه "لا يمكن أن يستخدم الشعب الصحراوي كسلعة في المعاملات الدبلوماسية الدولية"، وذلك في إشارة الى ان الاعتراف الامريكي بسيادة المغرب على الاراضي الصحراوية جاء تتويجا لإعلان المغرب من جهته عن "استئنافه العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الاسرائيلي في اقرب الآجال".

وجدد السفير الصحراوي، التأكيد على تصميم الشعب الصحراوي مواصلة النضال حتى نهاية الاحتلال في ظل احترام الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي".

تجدر الاشارة الى ان قضية الصحراء الغربية لازالت مدرجة ومحل نظر الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار.  و أكد الأمين العام للأمم المتحدة اونطونيو غوتيريش، أن "موقف الامم المتحدة من النزاع في الصحراء الغربية لن يتغير" بعد القرار الامريكي

كلـمات مفتـاحيــة :
البوليساريو : قرار ترامب لن يغير من وضع الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار
  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 20:09     الفئـة : دولــي     قراءة : 30 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.10

البوليساريو : قرار ترامب لن يغير من وضع الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار

20.12.10

إطلاق اسم الشهيد جعفر الشريف رقيق على المؤسسة الجهوية للمعتمدية بسيدي موسى

20.12.10

الرابطة الأولى/نصر حسين داي (الجولة الثالثة) : إصابة اللاعبين سيدهم وواجي بفيروس كورونا

20.12.10

إعادة الاعتبار لمعالم الثورة التحريرية "سيساهم في الترويج للسياحة التاريخية"

20.12.10

اطلاق اسم الشهيد أمحمد صالحي على معهد البحث والتطوير للدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية…

20.12.10

وقفة احتجاجية ضد الاحتلال المغربي للصحراء الغربية ببلاد الباسك باسبانيا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.08

أمطار غزيرة على عدد من ولايات شمال الوطن

20.12.08

بريتوريا تفند بشدة أخبار مزيفة لفرانس 24 نقلتها عن وكالة الأنباء المغربية

20.12.07

الجلفة: إعادة تأهيل شجرة الفستق الأطلسي ضمن مشروع جمعوي

20.12.07

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي : هناك ارادة للحوار بين الجانبين

20.12.07

وفاة الصحفي بوكالة الأنباء الجزائرية جمال الدين بسو