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وقفة احتجاجية ضد الاحتلال المغربي للصحراء الغربية ببلاد الباسك باسبانيا

  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 19:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات
وقفة احتجاجية ضد الاحتلال المغربي للصحراء الغربية ببلاد الباسك باسبانيا

بيتوريا - نظمت الجالية الصحراوية المقيمة بإقليم الباسك بإسبانيا,يوم الخميس,بمدينة بيتوريا,وقفة احتجاجية للتنديد بانتهاك حقوق الانسان من طرف الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.

و تجمع المئات من المغتربين الصحراويين و المتعاطفين الباسكيين, بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان, للتنديد بالتعتيم الاعلامي على القمع اليومي المسلط من طرف الاجهزة الامنية للاحتلال المغربي ضد نشطاء حقوق الانسان بالمدن الصحراوية المحتلة.

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و ردد المشاركون في هذه الوقفة التي دعت اليها جمعية "الساقية الحمراء" بالتنسيق مع ممثلية "جبهة البوليساريو" بإقليم الباسك الاسباني, شعارات ينددون فيها بالاحتلال المغربي و بممارساته الوحشية ضد الشعب الصحراوي.

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وقفة احتجاجية ضد الاحتلال المغربي للصحراء الغربية ببلاد الباسك باسبانيا
  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 19:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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وقفة احتجاجية ضد الاحتلال المغربي للصحراء الغربية ببلاد الباسك باسبانيا

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