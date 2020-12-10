وقفة احتجاجية ضد الاحتلال المغربي للصحراء الغربية ببلاد الباسك باسبانيا

و تجمع المئات من المغتربين الصحراويين و المتعاطفين الباسكيين, بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان, للتنديد بالتعتيم الاعلامي على القمع اليومي المسلط من طرف الاجهزة الامنية للاحتلال المغربي ضد نشطاء حقوق الانسان بالمدن الصحراوية المحتلة.
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و ردد المشاركون في هذه الوقفة التي دعت اليها جمعية "الساقية الحمراء" بالتنسيق مع ممثلية "جبهة البوليساريو" بإقليم الباسك الاسباني, شعارات ينددون فيها بالاحتلال المغربي و بممارساته الوحشية ضد الشعب الصحراوي.