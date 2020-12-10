البوليساريو : قرار ترامب لن يغير من وضع الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار -

وقفة احتجاجية ضد الاحتلال المغربي للصحراء الغربية ببلاد الباسك باسبانيا -

كوفيد-19 : تسجيل 85 حالة وفاة في صفوف الأمن الوطني منذ بداية انتشار الجائحة -

الطارف: تسليم الشطر الأخير من الطريق السيار شرق-غرب خلال السداسي الأول من سنة 2021 -

الجزائر-الدانمارك : وزير التجارة يدعو الى إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال للبلدين -

المغرب يوافق على تطبيع علاقاته مع إسرائيل -

فلاحة : نحو تعزيز صادرات زيت الزيتون الجزائري نحو الخارج -

الأمن الوطني قطع أشواطا كبيرة في العصرنة وتطوير المورد البشري -

تنظيم الطبعة الثالثة للمهرجان الدولي للكسكسي من 21 إلى 24 ديسمبر -

الانطلاق في مختلف المشاريع السكنية ضمن أولويات البرنامج الخماسي الحالي'' -

كوفيد-19: تسجيل 565 إصابة جديدة و481 حالة شفاء و10 وفيات -

المتحف المركزي للجيش: عدة نشاطات ومعرض للصور إحياء لذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 -

عطار يستعرض مع الرئيس المدير العام لإيني آفاق الشراكة بين سوناطراك والشركة الايطالية ايني -

كوفيد-19 : تسقيف أسعار فحوصات السكانير والتحاليل البيولوجية للكشف عن الفيروس -

المدير العام للأمن الوطني يدشن عدة مرافق للشرطة بالبليدة -

فتح رأس المال سيخص فقط المؤسسات العمومية المحتاجة الى اعادة رسملة دورية -

لائحة البرلمان الاوروبي تفتقد للتوازن واللياقة في التخاطب مع دولة ذات سيادة -

المجلس الوطني لحقوق الانسان يمنح جائزته السنوية للمحامي علي يحي عبد النور -

السفير الأوروبي بالجزائر يؤكد وجود إرادة لإعادة بعث العلاقات و الحوار بين الطرفين -