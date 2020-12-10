Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المغرب يوافق على تطبيع علاقاته مع إسرائيل

  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 18:36     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات
المغرب يوافق على تطبيع علاقاته مع إسرائيل

واشنطن - وافق المغرب يوم الخميس على تطبيع علاقاته مع إسرائيل في إطار اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية, حسبما أعلنته الادارة الأمريكية.

وقد أصبح المغرب بالتالي رابع بلد عربي يطبع علاقاته مع الكيان الصهيوني منذ شهر أغسطس الماضي بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

 

المملكة المغربية تعلن عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل في أقرب الآجال

و أعلن العاهل المغربي محمد السادس يوم الخميس، عن عزم الرباط استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية بين المغرب والكيان الاسرائيلي في أقرب الآجال.

وذكر بلاغ للديوان الملكي المغربي نقلته وكالة الانباء المغربية الرسمية اليوم، أن الملك محمد السادس، أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته، دونالد ترامب،  تعهد فيه عن استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية بين المغرب والكيان الاسرائيلي والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال.

وأضاف البيان أن المغرب قرر في هذا السياق تسهيل الرحلات الجوية المباشرة  لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب.

كما أكد العاهل المغربي خلال الاتصال الهاتفي بالرئيس ترامب، على تعزيز العلاقات في المجال الاقتصادي والتكنولوجي مع الكيان الصهيوني، ولهذه الغاية، العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002.

وكان الرئيس الامريكي المنتهية ولايته قد أعلن في تغريدة  في حسابه على التويتر, اليوم الخميس, أن المغرب واسرئيل قد توصلا الى اتفاقية لتطبيع علاقتيهما.

 

آخر تعديل على الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 19:21
كلـمات مفتـاحيــة :
المغرب يوافق على تطبيع علاقاته مع إسرائيل
  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 18:36     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.10

إعادة الاعتبار لمعالم الثورة التحريرية "سيساهم في الترويج للسياحة التاريخية والحفاظ على…

20.12.10

اطلاق اسم الشهيد أمحمد صالحي على معهد البحث والتطوير للدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية…

20.12.10

وقفة احتجاجية ضد الاحتلال المغربي للصحراء الغربية ببلاد الباسك باسبانيا

20.12.10

الآلية الصحراوية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في جرائم الاحتلال المغربي

20.12.10

كوفيد-19 : تسجيل 85 حالة وفاة في صفوف الأمن الوطني منذ بداية انتشار الجائحة

20.12.10

تسمية مقر المستودع الجهوي للذخيرة بتمنراست باسم الشهيد أحميدة قويدري

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.08

أمطار غزيرة على عدد من ولايات شمال الوطن

20.12.07

الجلفة: إعادة تأهيل شجرة الفستق الأطلسي ضمن مشروع جمعوي

20.12.08

بريتوريا تفند بشدة أخبار مزيفة لفرانس 24 نقلتها عن وكالة الأنباء المغربية

20.12.07

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي : هناك ارادة للحوار بين الجانبين

20.12.07

وفاة الصحفي بوكالة الأنباء الجزائرية جمال الدين بسو