الاحتلال المغربي يصدر أحكاما جائرة بالسجن في حق أسرى مدنيين صحراويين

العيون المحتلة - أصدرت سلطات الاحتلال المغربي أحكاما قاسية وجائرة بالسجن في حق أسرى مدنيين صحراويين تم اعتقالهم بعد المظاهرات التي نظمت في مدينة العيون المحتلة تزامنا مع إعلان جبهة البوليساريو العودة للكفاح المسلح بعد خرق الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الفارط, حسبما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) يوم الخميس .

و يتعلق الأمر بكل من أحمد حبدي الكركار , نصر الله المحفوظ الگارحي، عالي شيغالي ودان, حيث تصل مدة الأحكام لعشرة أشهر سجنا نافذا بعد أن تعرضوا للتعذيب والتوقيع على محاضر مفبركة تحت التهديد , حسبما أكدته رابطة حماية السجناء الصحراويين عن مصادر عائلية, تضيف الوكالة.

وقد مثل الأسرى المدنيون الصحراويون الثلاثة أحمد حبدي الگرگار , نصر الله المحفوظ الگارحي وعالي شيغالي ودان أمام ما يسمى بهيئة محكمة الاستئناف بمدينة العيون الصحراوية المحتلة وهم في حالة اعتقال من داخل السجن "الأكحل" عن طريق تقنية الفيديو.

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وكان أحمد حبدي الگرگار قد تعرض في 16 نوفمبر للاختطاف ولأبشع أنواع التعذيب و التنكيل , ما تسبب له في فقدان القدرة على الكلام والحركة ويتواجد حاليا بغرفة محروسة بمستشفى بن المهدي بالعيون المحتلة بعد أن أصيب باضطراب عقلي و أزمة سيكولوجية وهو ما صرح به الطبيب لعائلة الأسير المدني و قدم لهم وصفة طبية تتضمن أدوية و مهدئات , حسبما صرحت به والدته .

يذكر أن شرطة الاحتلال المغربية قد شنت, ولمدة أسبوعين متتاليين من تاريخ إعلان الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب العودة للكفاح المسلح في 13 نوفمبر - بعد العدوان المغربي على مدنيين صحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات - مداهمات على منازل المدنيين الصحراويين في أحياء متفرقة من مدينة العيون المحتلة أين اعتقلت و بشكل تعسفي شبانا صحراويين معروفين بمشاركتهم السلمية في انتفاضة الاستقلال و المظاهرات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أين تعرضوا للتعذيب الجسدي خلال اعتقالهم وقبل إيداعهم السجن "الاكحل".